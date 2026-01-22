https://1prime.ru/20260122/kitaj-866781106.html
Китай увеличил ввоз рыбы в Россию до максимальной за 10 лет суммы
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам 2025 года увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за 10 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы.
Так, за 12 месяцев китайские компании экспортировали в Россию рыбу на 188,3 миллиона долларов против 141,1 миллиона годом ранее. В результате сумма поставок увеличилась на 34% в годовом выражении и стала максимальной с 2015 года.
Больше всего в 2025 году Поднебесная поставила России замороженной рыбы (132,6 миллиона долларов). Уже меньше - рыбного филе (52,6 миллиона долларов) и сушеной рыбы (2,9 миллиона долларов).
