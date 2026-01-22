Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай увеличил ввоз рыбы в Россию до максимальной за 10 лет суммы - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/kitaj-866781106.html
Китай увеличил ввоз рыбы в Россию до максимальной за 10 лет суммы
Китай увеличил ввоз рыбы в Россию до максимальной за 10 лет суммы - 22.01.2026, ПРАЙМ
Китай увеличил ввоз рыбы в Россию до максимальной за 10 лет суммы
Китай по итогам 2025 года увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за 10 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:18+0300
2026-01-22T06:18+0300
бизнес
экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866781106.jpg?1769051921
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам 2025 года увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за 10 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы. Так, за 12 месяцев китайские компании экспортировали в Россию рыбу на 188,3 миллиона долларов против 141,1 миллиона годом ранее. В результате сумма поставок увеличилась на 34% в годовом выражении и стала максимальной с 2015 года. Больше всего в 2025 году Поднебесная поставила России замороженной рыбы (132,6 миллиона долларов). Уже меньше - рыбного филе (52,6 миллиона долларов) и сушеной рыбы (2,9 миллиона долларов).
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
06:18 22.01.2026
 
Китай увеличил ввоз рыбы в Россию до максимальной за 10 лет суммы

Китай в 2025 году увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за 10 лет суммы

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Китай по итогам 2025 года увеличил ввоз рыбы на российский рынок до максимальной за 10 лет суммы, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможенной службы.
Так, за 12 месяцев китайские компании экспортировали в Россию рыбу на 188,3 миллиона долларов против 141,1 миллиона годом ранее. В результате сумма поставок увеличилась на 34% в годовом выражении и стала максимальной с 2015 года.
Больше всего в 2025 году Поднебесная поставила России замороженной рыбы (132,6 миллиона долларов). Уже меньше - рыбного филе (52,6 миллиона долларов) и сушеной рыбы (2,9 миллиона долларов).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала