https://1prime.ru/20260122/konfuz-866806262.html

Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз

Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз - 22.01.2026, ПРАЙМ

Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз

Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T23:18+0300

2026-01-22T23:18+0300

2026-01-22T23:18+0300

владимир зеленский

politico

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса."Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев", — сказал ему журналист.Глава киевского режима в ответ пошутил: "Вам неинтересно со мной, да?"Журналист в ответ на это замялся и отметил, что люди за его спиной указывают на часы.Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

https://1prime.ru/20260122/zelenskiy-866806122.html

https://1prime.ru/20260122/ukraina-866800721.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир зеленский, politico, в мире