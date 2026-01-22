Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз - 22.01.2026
Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз
Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз - 22.01.2026, ПРАЙМ
Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз
Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса."Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев", — сказал ему журналист.Глава киевского режима в ответ пошутил: "Вам неинтересно со мной, да?"Журналист в ответ на это замялся и отметил, что люди за его спиной указывают на часы.Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Новости
владимир зеленский, politico, в мире
Владимир Зеленский, Politico, В мире
23:18 22.01.2026
 
Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз

Зеленского прервали и поторопили во время выступления в Давосе

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.
"Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев", — сказал ему журналист.
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом
Зеленский сорвался перед лидерами ЕС после встречи с Трампом
Вчера, 23:16
Глава киевского режима в ответ пошутил: "Вам неинтересно со мной, да?"
Журналист в ответ на это замялся и отметил, что люди за его спиной указывают на часы.
Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.
Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Джей Ди Вэнс - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Вице-президент США оценил урегулирование конфликта на Украине
Вчера, 19:47
 
