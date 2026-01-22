https://1prime.ru/20260122/konfuz-866806262.html
Во время выступления Зеленского на форуме в Давосе произошел конфуз
2026-01-22T23:18+0300
владимир зеленский
politico
в мире
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса."Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев", — сказал ему журналист.Глава киевского режима в ответ пошутил: "Вам неинтересно со мной, да?"Журналист в ответ на это замялся и отметил, что люди за его спиной указывают на часы.Газета Politico ранее писала, что Зеленский не сумел получить место в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча состоялась в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал беседу с главой киевского режима хорошей и добавил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
владимир зеленский, politico, в мире
