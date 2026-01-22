Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рублевые купюры в ближайшие 10 лет могут стать преимущественно полимерными
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости эксперты. "Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр - помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки", - считает основатель и руководитель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин. Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет. "Нестандартные размеры и цвета - это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя", - подчеркнул Кузин. Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, добавил эксперт. При этом финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что в ближайшее десятилетие кардинальных изменений в дизайне купюр не предвидится. "Поскольку все же валюта должна легко восприниматься везде и быть привычной "взгляду" - сейчас это горизонтальный формат", - отметил эксперт.
02:17 22.01.2026
 
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости эксперты.
"Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр - помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки", - считает основатель и руководитель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин.
Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет. "Нестандартные размеры и цвета - это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя", - подчеркнул Кузин.
Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, добавил эксперт.
При этом финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что в ближайшее десятилетие кардинальных изменений в дизайне купюр не предвидится. "Поскольку все же валюта должна легко восприниматься везде и быть привычной "взгляду" - сейчас это горизонтальный формат", - отметил эксперт.
 
Чаты
Заголовок открываемого материала