https://1prime.ru/20260122/kupjury-866777945.html

Рублевые купюры в ближайшие 10 лет могут стать преимущественно полимерными

Рублевые купюры в ближайшие 10 лет могут стать преимущественно полимерными - 22.01.2026, ПРАЙМ

Рублевые купюры в ближайшие 10 лет могут стать преимущественно полимерными

Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T02:17+0300

2026-01-22T02:17+0300

2026-01-22T02:17+0300

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777945.jpg?1769037425

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рублевые банкноты в ближайшие десять лет вряд ли будут сильно меняться, однако затем вполне могут стать преимущественно полимерными, рассказали РИА Новости эксперты. "Будет все больше пластиковых и все меньше бумажных купюр - помимо практичности, долговечности и износостойкости, пластик дает дизайнерам более широкие возможности, например, прозрачные участки", - считает основатель и руководитель дизайн-инжиниринговой компании KUZIN Machinery Максим Кузин. Он добавил, что может измениться размер банкнот и их цвет. "Нестандартные размеры и цвета - это устойчивый тренд, и нет оснований думать, что он не проявит себя", - подчеркнул Кузин. Вероятно также и то, что в будущем купюры будут посвящены сюжетам из новейшей истории, добавил эксперт. При этом финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин полагает, что в ближайшее десятилетие кардинальных изменений в дизайне купюр не предвидится. "Поскольку все же валюта должна легко восприниматься везде и быть привычной "взгляду" - сейчас это горизонтальный формат", - отметил эксперт.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы