Курс юаня в начале торгов на Московской бирже незначительно растет

Рубль в начале торгов четверга символически слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 1 копейку, до 10,96 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга символически слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 1 копейку, до 10,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растёт на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,96 рубля.
