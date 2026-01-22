https://1prime.ru/20260122/kurs-866785891.html

Курс юаня в начале торгов на Московской бирже незначительно растет

22.01.2026

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга символически слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 1 копейку, до 10,96 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растёт на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,96 рубля.

