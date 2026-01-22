https://1prime.ru/20260122/kurs-866786113.html

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 76 рублей

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 76 рублей, последний раз он был ниже этой отметки 5 декабря 2025 года, следует из данных торгов. К 10.08 мск курс доллара снижался на 31 копейку относительно предыдущего закрытия - до 75,92 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом 2024 года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за рубли.

