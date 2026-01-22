https://1prime.ru/20260122/kurs-866786890.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению
Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи.
2026-01-22T11:21+0300
2026-01-22T11:21+0300
2026-01-22T11:21+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск снижался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля. На старте торгов китайская валюта недолго демонстрировала рост курса на 1 копейку. "Постоянные факторы поддержки рубля никуда не делись - приближается пик налогового периода 28 января, а ЦБ продолжает продавать около 10 миллиардов рублей в день по бюджетному правилу. Потребительский спрос после новогодних праздников остывает, снижая давление импортеров на валютный рынок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Новостной фон и приближение налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля. Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 рубля, допускаем, при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти, откат курса к декабрьским минимумам", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
