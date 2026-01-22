https://1prime.ru/20260122/kurs-866786890.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 22.01.2026, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T11:21+0300

2026-01-22T11:21+0300

2026-01-22T11:21+0300

рынок

торги

евгений локтюхов

ук альфа-капитал

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск снижался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля. На старте торгов китайская валюта недолго демонстрировала рост курса на 1 копейку. "Постоянные факторы поддержки рубля никуда не делись - приближается пик налогового периода 28 января, а ЦБ продолжает продавать около 10 миллиардов рублей в день по бюджетному правилу. Потребительский спрос после новогодних праздников остывает, снижая давление импортеров на валютный рынок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Новостной фон и приближение налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля. Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 рубля, допускаем, при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти, откат курса к декабрьским минимумам", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, евгений локтюхов, ук альфа-капитал, псб