Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 22.01.2026
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению - 22.01.2026, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению
Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T11:21+0300
2026-01-22T11:21+0300
рынок
торги
евгений локтюхов
ук альфа-капитал
псб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск снижался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля. На старте торгов китайская валюта недолго демонстрировала рост курса на 1 копейку. "Постоянные факторы поддержки рубля никуда не делись - приближается пик налогового периода 28 января, а ЦБ продолжает продавать около 10 миллиардов рублей в день по бюджетному правилу. Потребительский спрос после новогодних праздников остывает, снижая давление импортеров на валютный рынок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Новостной фон и приближение налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля. Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 рубля, допускаем, при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти, откат курса к декабрьским минимумам", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
рынок, торги, евгений локтюхов, ук альфа-капитал, псб
Рынок, Торги, Евгений Локтюхов, УК Альфа-Капитал, ПСБ
Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению

Курс юаня к рублю на Московской бирже переходит к снижению после небольшого роста

© РИА Новости . Илья Питалев
Юань - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг утром после небольшого роста на самом старте переходит к заметному снижению, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск снижался на 8 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,87 рубля. На старте торгов китайская валюта недолго демонстрировала рост курса на 1 копейку.
"Постоянные факторы поддержки рубля никуда не делись - приближается пик налогового периода 28 января, а ЦБ продолжает продавать около 10 миллиардов рублей в день по бюджетному правилу. Потребительский спрос после новогодних праздников остывает, снижая давление импортеров на валютный рынок", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Новостной фон и приближение налогового периода формируют условия для сохранения крепости рубля. Мы смещаем целевой диапазон по юаню в 10,8-11,2 рубля, допускаем, при появлении более позитивных сигналов по геополитике или с рынка нефти, откат курса к декабрьским минимумам", - рассказал Евгений Локтюхов из ПСБ.
 
