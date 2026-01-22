Юань снизился по итогам торгов на Мосбирже

https://1prime.ru/20260122/kurs-866802817.html
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга вырос по отношению к юаню: китайская валюта закрыла торги на отметке 10,83 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 13 копеек и составил 10,83 рубля.
