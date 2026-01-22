https://1prime.ru/20260122/lombardy-866775568.html

Ломбарды России могут увеличить портфель за счет цифровых валют

Ломбарды России могут увеличить портфель за счет цифровых валют - 22.01.2026, ПРАЙМ

Ломбарды России могут увеличить портфель за счет цифровых валют

Совокупный портфель российских ломбардов может увеличиться в десять раз за три года, если они начнут принимать цифровые валюты и активы в качестве предметов... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T00:46+0300

2026-01-22T00:46+0300

2026-01-22T00:46+0300

финансы

россия

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866775568.jpg?1769031971

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Совокупный портфель российских ломбардов может увеличиться в десять раз за три года, если они начнут принимать цифровые валюты и активы в качестве предметов залога, заявили РИА Новости в Национальном объединении ломбардов (НОЛ). По данным объединения, в настоящее время совокупный портфель ломбардов составляет около 100 миллиардов рублей - в 2025 году основной рост обеспечивался увеличением числа договоров займа. "При этом наблюдается растущий запрос на расширение перечня принимаемого под залог имущества — в том числе за счет цифровых валют и активов. Принцип приема цифровых валют сопоставим с работой с традиционным золотом: клиент передает в ломбард цифровые валюты на офлайн-носителе, после чего получает заем, а при возврате долга актив возвращается владельцу", — отметили в объединении. В объединении подчеркнули, что не видят ограничений для приема в залог и иных видов цифровых активов — токенов, элементов виртуальной экономики и внутриигровых валют. В организации напомнили, что согласно закону "О ломбардах", участники рынка вправе выдавать займы физическим лицам под залог движимого имущества. "С развитием цифровых технологий к такому имуществу могут быть отнесены и цифровые валюты и активы. Расширение перечня залогового имущества позволит увеличить совокупный портфель отрасли, повысить доступность финансовых услуг для заемщиков и обеспечить большую прозрачность сделок с цифровыми валютами и активами, что снизит риски нелегальных операций", - указали в НОЛ. Кроме того, в объединении отметили необходимость выработки методик оценки для новых категорий залогов, включая, например, невзаимозаменяемые токены (NFT), внутриигровые валюты и предметы цифрового коллекционирования. "Поддержка и участие Банка России в формировании правил взаимодействия с цифровыми валютами и активами в качестве залогов помогут выстроить понятные процедуры, обеспечить безопасность и прозрачность операций, а также укрепить позиции ломбардов как надежных участников финансового рынка", — заключили в объединении ломбардов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, банк россия, банк россии