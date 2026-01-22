https://1prime.ru/20260122/maksimum-866795325.html

В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления

В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления - 22.01.2026, ПРАЙМ

В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления

Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T16:13+0300

2026-01-22T16:13+0300

2026-01-22T16:13+0300

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83283/68/832836886_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_bbf392e0366687e709957c4140b3def4.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС"). "Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года", - сказано в сообщении. Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны, добавили в регуляторе.

https://1prime.ru/20251126/minenergo-864965929.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия