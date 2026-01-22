Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления - 22.01.2026
В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления
В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления - 22.01.2026, ПРАЙМ
В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления
Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС"). "Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года", - сказано в сообщении. Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны, добавили в регуляторе.
россия
РОССИЯ
16:13 22.01.2026
 
В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления

В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления 22 января

Линия электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС").
"Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года", - сказано в сообщении.
Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны, добавили в регуляторе.
