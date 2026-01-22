https://1prime.ru/20260122/maksimum-866795325.html
В энергосистеме России установили исторический максимум энергопотребления
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС"). "Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года", - сказано в сообщении. Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны, добавили в регуляторе.
