Мантуров оценил долю российской легкой промышленности на внутреннем рынке - 22.01.2026
Мантуров оценил долю российской легкой промышленности на внутреннем рынке
Мантуров оценил долю российской легкой промышленности на внутреннем рынке - 22.01.2026, ПРАЙМ
Мантуров оценил долю российской легкой промышленности на внутреннем рынке
Доля российской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке составляет 45%, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля российской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке составляет 45%, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Денис Мантуров провел совещание по развитию отечественной легкой промышленности… Первый вице-премьер отметил, что сегодня доля российской продукции на внутреннем рынке легкой промышленности составляет около 45%", - говорится в сообщении кабмина. В совещании приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, председатели комитетов Госдумы по промышленности и торговле и по экономической политике Владимир Гутенев и Максим Топилин, представители Минфина, Минэкономразвития, а также ключевых производителей и отраслевых организаций. Участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с углублением локализации и борьбой с контрафактной продукцией, отмечают в кабмине. "Денис Мантуров обозначил в числе ключевых приоритетов снижение издержек и повышение производительности труда на предприятиях за счет автоматизации и интеграции промышленных роботов в производство", - добавили в пресс-службе.
23:19 22.01.2026
 
Мантуров оценил долю российской легкой промышленности на внутреннем рынке

Мантуров: доля российской легкой промышленности на внутреннем рынке составляет около 45%

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля российской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке составляет 45%, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова.
"Денис Мантуров провел совещание по развитию отечественной легкой промышленности… Первый вице-премьер отметил, что сегодня доля российской продукции на внутреннем рынке легкой промышленности составляет около 45%", - говорится в сообщении кабмина.
В совещании приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, председатели комитетов Госдумы по промышленности и торговле и по экономической политике Владимир Гутенев и Максим Топилин, представители Минфина, Минэкономразвития, а также ключевых производителей и отраслевых организаций.
Участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с углублением локализации и борьбой с контрафактной продукцией, отмечают в кабмине.
"Денис Мантуров обозначил в числе ключевых приоритетов снижение издержек и повышение производительности труда на предприятиях за счет автоматизации и интеграции промышленных роботов в производство", - добавили в пресс-службе.
 
