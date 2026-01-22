https://1prime.ru/20260122/manturov-866804915.html

Мантуров оценил долю российской легкой промышленности на внутреннем рынке

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Доля российской продукции легкой промышленности на внутреннем рынке составляет 45%, сообщила пресс-служба правительства РФ со ссылкой на первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Денис Мантуров провел совещание по развитию отечественной легкой промышленности… Первый вице-премьер отметил, что сегодня доля российской продукции на внутреннем рынке легкой промышленности составляет около 45%", - говорится в сообщении кабмина. В совещании приняли участие глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, председатели комитетов Госдумы по промышленности и торговле и по экономической политике Владимир Гутенев и Максим Топилин, представители Минфина, Минэкономразвития, а также ключевых производителей и отраслевых организаций. Участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с углублением локализации и борьбой с контрафактной продукцией, отмечают в кабмине. "Денис Мантуров обозначил в числе ключевых приоритетов снижение издержек и повышение производительности труда на предприятиях за счет автоматизации и интеграции промышленных роботов в производство", - добавили в пресс-службе.

