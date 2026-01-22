Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки - 22.01.2026, ПРАЙМ
Власти Подмосковья предложили пекарне "Машенька" меры поддержки
Правительство Подмосковья предложило владельцу пекарни "Машенька" Денису Максимову меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и сможет... | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство Подмосковья предложило владельцу пекарни "Машенька" Денису Максимову меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и сможет развиваться, в том числе в формате нестационарных торговых объектов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Правительство региона предложило предпринимателю меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу, а в дальнейшем он сможет развиваться, в том числе в формате нестационарных торговых объектов", - рассказали в пресс-службе. Согласно сообщению, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов подчеркнул, что так как пекарня "Машенька" является подмосковным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом ее развития является реализация через малые формы торговли, а задача властей – помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям. "Сейчас у нас три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса", – отметил Максимов, слова которого приводятся в сообщении. Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
14:34 22.01.2026
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
Пекарня Машенька в посёлке Красково Московской области - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Пекарня "Машенька" в посёлке Красково Московской области
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство Подмосковья предложило владельцу пекарни "Машенька" Денису Максимову меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу и сможет развиваться, в том числе в формате нестационарных торговых объектов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Правительство региона предложило предпринимателю меры поддержки, в рамках которых бизнес продолжит работу, а в дальнейшем он сможет развиваться, в том числе в формате нестационарных торговых объектов", - рассказали в пресс-службе.
Согласно сообщению, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Оганов подчеркнул, что так как пекарня "Машенька" является подмосковным производителем хлебобулочных изделий, оптимальным вариантом ее развития является реализация через малые формы торговли, а задача властей – помочь бизнесу снизить нагрузку, чтобы адаптироваться к новым условиям.
"Сейчас у нас три точки: две в Люберцах и одна в Жуковском. Коллеги рассказали, какие из действующих в регионе и на федеральном уровне мер поддержки мы сможем использовать, и договорились о плане дальнейших действий для продолжения развития нашего семейного бизнеса", – отметил Максимов, слова которого приводятся в сообщении.
Люберецкая пекарня "Машенька" появилась в программе "Итоги года" с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря 2025 года. В ходе прямой линии Максимов задал вопрос президенту о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Во вторник Максимов рассказал РИА Новости, что планирует закрыть бизнес уже в мае из-за того, что в налоговой системе для предпринимателей ничего не поменялось и его бизнес остается нерентабельным.
 
