Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам
© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром растет после заявлений Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики и промышленности в частности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,4%, до 5,791 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 12 810 доллара, алюминия - на 0,24%, до 3 115 долларов, стоимость цинка - на 0,08%, до 3 175,5 доллара.
Медь дорожает из-за повышения склонности инвесторов к риску после того, как президент США Дональд Трамп смягчил угрозы в адрес европейских партнеров в связи с ситуацией вокруг Гренландии, отмечает агентство Блумберг.
Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.