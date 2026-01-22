Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/med-866785708.html
Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам
Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам - 22.01.2026, ПРАЙМ
Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам
Стоимость меди в четверг утром растет после заявлений Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T09:44+0300
2026-01-22T09:44+0300
рынок
comex
нато
дональд трамп
гренландия
европа
марк рютте
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром растет после заявлений Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики и промышленности в частности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,4%, до 5,791 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 12 810 доллара, алюминия - на 0,24%, до 3 115 долларов, стоимость цинка - на 0,08%, до 3 175,5 доллара. Медь дорожает из-за повышения склонности инвесторов к риску после того, как президент США Дональд Трамп смягчил угрозы в адрес европейских партнеров в связи с ситуацией вокруг Гренландии, отмечает агентство Блумберг. Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
гренландия
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_125:0:2258:1600_1920x0_80_0_0_6db0c9963c13285e16366eac1425cbd4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, comex, нато, дональд трамп, гренландия, европа, марк рютте, сша
Рынок, Comex, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия, ЕВРОПА, Марк Рютте, США
09:44 22.01.2026
 
Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам

Стоимость меди растет после заявлений Трампа об отказе от новых пошлин на товары из Европы

© Unsplash/CALITOREМедная проволока
Медная проволока
Медная проволока. Архивное фото
© Unsplash/CALITORE
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром растет после заявлений Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики и промышленности в частности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,4%, до 5,791 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 12 810 доллара, алюминия - на 0,24%, до 3 115 долларов, стоимость цинка - на 0,08%, до 3 175,5 доллара.
Медь дорожает из-за повышения склонности инвесторов к риску после того, как президент США Дональд Трамп смягчил угрозы в адрес европейских партнеров в связи с ситуацией вокруг Гренландии, отмечает агентство Блумберг.
Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
 
РынокComexНАТОДональд ТрампГренландияЕВРОПАМарк РюттеСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала