https://1prime.ru/20260122/med-866785708.html

Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам

Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам - 22.01.2026, ПРАЙМ

Стоимость меди растет после заявлений Трампа по пошлинам

Стоимость меди в четверг утром растет после заявлений Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T09:44+0300

2026-01-22T09:44+0300

2026-01-22T09:44+0300

рынок

comex

нато

дональд трамп

гренландия

европа

марк рютте

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/06/841360686_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_24ebae0f013774d9b3924e153cd49f82.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром растет после заявлений Дональда Трампа об отмене новых пошлин на импорт товаров из Европы, что позитивно для глобальной экономики и промышленности в частности, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.20 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex растёт в цене на 0,4%, до 5,791 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,44%, до 12 810 доллара, алюминия - на 0,24%, до 3 115 долларов, стоимость цинка - на 0,08%, до 3 175,5 доллара. Медь дорожает из-за повышения склонности инвесторов к риску после того, как президент США Дональд Трамп смягчил угрозы в адрес европейских партнеров в связи с ситуацией вокруг Гренландии, отмечает агентство Блумберг. Так, Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.

гренландия

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, comex, нато, дональд трамп, гренландия, европа, марк рютте, сша