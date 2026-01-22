Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны РФ
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России, пишет Handelsblatt.
"Мерц заявляет, что „мы“, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.
Мерц отдельно отметил, что тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.
В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.
Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
