Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе

Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России, пишет Handelsblatt. | 22.01.2026, ПРАЙМ

фридрих мерц

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России, пишет Handelsblatt."Мерц заявляет, что „мы“, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.Мерц отдельно отметил, что тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.

