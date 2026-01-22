Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
22.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России, пишет Handelsblatt. | 22.01.2026
2026-01-22T14:29+0300
2026-01-22T14:29+0300
фридрих мерц
гренландия
германия
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России, пишет Handelsblatt."Мерц заявляет, что „мы“, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.Мерц отдельно отметил, что тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
гренландия
германия
фридрих мерц, гренландия, германия
Фридрих Мерц, Гренландия, ГЕРМАНИЯ
14:29 22.01.2026
 
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе

Мерц пообещал защитить Гренландию от угроз со стороны РФ

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц на фоне ситуации вокруг Гренландии попытался переключить внимание США на "угрозу" со стороны России, пишет Handelsblatt.
"Мерц заявляет, что „мы“, то есть Европа и единомышленники, защитили бы Крайний Север от российской угрозы", — говорится в публикации.
Встреча президентов России и США на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Германии запаниковали из-за подарка Трампа, адресованного Путину
Вчера, 12:21
Мерц отдельно отметил, что тарифы, которыми пригрозил Трамп, помешали бы этому.

В России не раз заявляли, что никому не угрожают, а выступают за равноправные отношения между странами, диалог, обоюдное уважение, за соблюдение норм международного права без вмешательства во внутренние дела.

Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и России. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю.
Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2026
Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
20 января, 11:52
 
Фридрих МерцГренландияГЕРМАНИЯ
 
 
