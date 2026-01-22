https://1prime.ru/20260122/mid-866796190.html
МИД выразил недоумение из-за задержки с освобождением экипажа "Маринера"
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Москва выражает недоумение из-за того, что США до сих пор не освободили двух российских членов экипажа танкера "Маринера", рассчитывает на их освобождение в самое ближайшее время, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы выражаем недоумение и разочарование в связи с затянувшейся паузой в урегулировании данного важного для нас и безотлагательного вопроса и рассчитываем на то, что это произойдет в самое ближайшее время, и наши граждане смогут вскоре вернуться на Родину", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос РИА Новости.
