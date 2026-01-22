https://1prime.ru/20260122/minfin-866788824.html

Минфин готов быстро внедрять регулирование рынка криптовалют

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минфин готов двигаться быстро в части внедрения регулирования рынка криптовалют в России, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. "Я думаю, что мы сейчас на важной развилке, даже уже не на развилке, а на важном этапе внедрения этого законодательства. Мы готовы двигаться быстро", - сказал он, выступая на Первом политическом криптофоруме ЛДПР. "Я так понимаю, у всех есть желание поскорее пройти этот путь. Поэтому мы надеемся, что, может быть, в эту сессию, с вашей помощью мы сможем эти законодательные инициативы внедрить", - добавил он.

