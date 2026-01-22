Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/mintrud-866777289.html
Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX
Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX - 22.01.2026, ПРАЙМ
Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX
Минтруд России прорабатывает законопроект, который позволит использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T01:34+0300
2026-01-22T01:34+0300
технологии
россия
экономика
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777289.jpg?1769034885
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минтруд России прорабатывает законопроект, который позволит использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками, подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера "MAX" для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается. Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности. Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников и работодателей при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что министерство не планирует вносить изменения в уже установленные способы взаимодействия между работником и работодателем, прописанные в Трудовом кодексе. В Минтруде напомнили, что работодатели, использующие электронный кадровый документооборот, могут взаимодействовать с сотрудниками через свою информационную систему либо цифровую платформу "Работа в России", в том числе с использованием портала Госуслуги.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, россия
Технологии, РОССИЯ, Экономика
01:34 22.01.2026
 
Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX

Минтруд предложил использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минтруд России прорабатывает законопроект, который позволит использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками, подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера "MAX" для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается. Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности. Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников и работодателей при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск", - пояснили в пресс-службе.
В ведомстве подчеркнули, что министерство не планирует вносить изменения в уже установленные способы взаимодействия между работником и работодателем, прописанные в Трудовом кодексе.
В Минтруде напомнили, что работодатели, использующие электронный кадровый документооборот, могут взаимодействовать с сотрудниками через свою информационную систему либо цифровую платформу "Работа в России", в том числе с использованием портала Госуслуги.
 
ЭкономикаТехнологииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала