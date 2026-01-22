https://1prime.ru/20260122/mintrud-866777289.html

Минтруд прорабатывает законопроект об использовании мессенджера MAX

2026-01-22T01:34+0300

технологии

россия

экономика

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минтруд России прорабатывает законопроект, который позволит использовать мессенджер MAX для электронного кадрового документооборота между работодателями и сотрудниками, подтвердили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Законопроект, обеспечивающий возможность использования национального мессенджера "MAX" для электронного документооборота между работниками и работодателями, прорабатывается. Речь идет именно о возможности взаимодействия, а не об обязанности. Национальный мессенджер, в случае принятия поправок, можно будет использовать как дополнительный способ взаимодействия работников и работодателей при, например, запросе справок и документов у работодателя, для согласования графика отпусков или направления заявлений на отпуск", - пояснили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что министерство не планирует вносить изменения в уже установленные способы взаимодействия между работником и работодателем, прописанные в Трудовом кодексе. В Минтруде напомнили, что работодатели, использующие электронный кадровый документооборот, могут взаимодействовать с сотрудниками через свою информационную систему либо цифровую платформу "Работа в России", в том числе с использованием портала Госуслуги.

2026

