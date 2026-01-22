В Минуглепроме рассказали о переговорах с РЖД по вывозу угля

https://1prime.ru/20260122/minugleprom-866779913.html

КЕМЕРОВО, 22 янв – ПРАЙМ. Дата подписания соглашения о гарантированном вывозе 60 миллионов тонн угля на экспорт в восточном направлении из Кузбасса оговаривается с ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности. Ранее СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин поддержал обращение главы Минэнерго Сергея Цивилева о необходимости заключить соглашение между Кузбассом и ОАО РЖД о гарантированном вывозе 60 миллионов тонн угля на экспорт на восток в 2026 году. "Правительство Кузбасса в декабре 2025 года обратилось в ОАО "РЖД" с предложением заключить на 2026 год соглашение, предусматривающее предъявление и гарантированный вывоз в 2026 году каменного угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении в объеме не менее 60 миллионов тонн. В настоящее время ведутся переговоры с ОАО "РЖД" по данному вопросу", – сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона. В минуглепроме уточнили, что переговоры ведет губернатор Илья Середюк. Ранее Середюк сообщал, что соглашение 2025 года, зафиксированная сумма гарантированного вывоза угля которого составляет 54 миллиона тонн, выполнено на 100%. По словам главы региона, Кузбасс может отгружать на экспорт и больше. Это позволяет получать региону валютную выручку и дает возможность платить по обязательствам, в том числе по заработной плате. Поставки кузбасского угля в Восточную и Западную Европу прекратились из-за санкций Запада. В связи с этим регион переориентировал рынки сбыта угольщиков на страны Азии. В первую очередь это Индия, Корея, Китай. Основной поток угля и других грузов из Кузбасса направляется на Восточный полигон, в порты Владивостока для дальнейшей отправки конечным потребителям.

