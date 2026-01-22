Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минуглепроме рассказали о переговорах с РЖД по вывозу угля - 22.01.2026, ПРАЙМ
В Минуглепроме рассказали о переговорах с РЖД по вывозу угля
В Минуглепроме рассказали о переговорах с РЖД по вывозу угля
2026-01-22T04:33+0300
2026-01-22T05:09+0300
энергетика
бизнес
экономика
кузбасс
запад
азия
владимир путин
сергей цивилев
ржд
КЕМЕРОВО, 22 янв – ПРАЙМ. Дата подписания соглашения о гарантированном вывозе 60 миллионов тонн угля на экспорт в восточном направлении из Кузбасса оговаривается с ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности. Ранее СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин поддержал обращение главы Минэнерго Сергея Цивилева о необходимости заключить соглашение между Кузбассом и ОАО РЖД о гарантированном вывозе 60 миллионов тонн угля на экспорт на восток в 2026 году. "Правительство Кузбасса в декабре 2025 года обратилось в ОАО "РЖД" с предложением заключить на 2026 год соглашение, предусматривающее предъявление и гарантированный вывоз в 2026 году каменного угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении в объеме не менее 60 миллионов тонн. В настоящее время ведутся переговоры с ОАО "РЖД" по данному вопросу", – сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона. В минуглепроме уточнили, что переговоры ведет губернатор Илья Середюк. Ранее Середюк сообщал, что соглашение 2025 года, зафиксированная сумма гарантированного вывоза угля которого составляет 54 миллиона тонн, выполнено на 100%. По словам главы региона, Кузбасс может отгружать на экспорт и больше. Это позволяет получать региону валютную выручку и дает возможность платить по обязательствам, в том числе по заработной плате. Поставки кузбасского угля в Восточную и Западную Европу прекратились из-за санкций Запада. В связи с этим регион переориентировал рынки сбыта угольщиков на страны Азии. В первую очередь это Индия, Корея, Китай. Основной поток угля и других грузов из Кузбасса направляется на Восточный полигон, в порты Владивостока для дальнейшей отправки конечным потребителям.
бизнес, кузбасс, запад, азия, владимир путин, сергей цивилев, ржд
Энергетика, Бизнес, Экономика, КУЗБАСС, ЗАПАД, АЗИЯ, Владимир Путин, Сергей Цивилев, РЖД
04:33 22.01.2026 (обновлено: 05:09 22.01.2026)
 
В Минуглепроме рассказали о переговорах с РЖД по вывозу угля

Минугля: соглашение о вывозе 60 миллионов тонн угля оговаривается с РЖД

КЕМЕРОВО, 22 янв – ПРАЙМ. Дата подписания соглашения о гарантированном вывозе 60 миллионов тонн угля на экспорт в восточном направлении из Кузбасса оговаривается с ОАО "РЖД", сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности.
Ранее СМИ сообщили о том, что президент России Владимир Путин поддержал обращение главы Минэнерго Сергея Цивилева о необходимости заключить соглашение между Кузбассом и ОАО РЖД о гарантированном вывозе 60 миллионов тонн угля на экспорт на восток в 2026 году.
"Правительство Кузбасса в декабре 2025 года обратилось в ОАО "РЖД" с предложением заключить на 2026 год соглашение, предусматривающее предъявление и гарантированный вывоз в 2026 году каменного угля из Кузбасса на экспорт в восточном направлении в объеме не менее 60 миллионов тонн. В настоящее время ведутся переговоры с ОАО "РЖД" по данному вопросу", – сообщили РИА Новости в министерстве угольной промышленности региона.
В минуглепроме уточнили, что переговоры ведет губернатор Илья Середюк.
Ранее Середюк сообщал, что соглашение 2025 года, зафиксированная сумма гарантированного вывоза угля которого составляет 54 миллиона тонн, выполнено на 100%. По словам главы региона, Кузбасс может отгружать на экспорт и больше. Это позволяет получать региону валютную выручку и дает возможность платить по обязательствам, в том числе по заработной плате.
Поставки кузбасского угля в Восточную и Западную Европу прекратились из-за санкций Запада. В связи с этим регион переориентировал рынки сбыта угольщиков на страны Азии. В первую очередь это Индия, Корея, Китай. Основной поток угля и других грузов из Кузбасса направляется на Восточный полигон, в порты Владивостока для дальнейшей отправки конечным потребителям.
 
