Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/mironov-866780643.html
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах - 22.01.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T05:33+0300
2026-01-22T05:40+0300
общество
экономика
россия
сергей миронов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866780643.jpg?1769049643
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах. Правительство прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах, заявил президент России Владимир Путин. "Продление работы детских садов - необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5-2 раза", - сказал Миронов РИА Новости. По его словам, это необходимо для обеспечения трудовой мобильности родителей. "Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все - и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает", - добавил политик. Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" ранее предлагала варианты повышения зарплат воспитателям. "Наша партия настаивает, чтобы базовый оклад был равен трем МРОТ, а вместе с надбавками размер зарплаты составлял бы около 100 тысяч рублей, то есть был на уровне средней зарплаты по стране. Уверен, труд воспитателей с учетом его сложности и ответственности не должен оцениваться ниже", - подытожил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сергей миронов
Общество , Экономика, РОССИЯ, Сергей Миронов
05:33 22.01.2026 (обновлено: 05:40 22.01.2026)
 
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

РИА Новости: Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детсадах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил вдвое увеличить зарплаты воспитателей в детских садах.
Правительство прорабатывает вопрос продления работы ясельных групп в детских садах, заявил президент России Владимир Путин.
"Продление работы детских садов - необходимая мера для обеспечения трудовой мобильности родителей. Однако это требует дополнительных ставок и увеличения зарплаты воспитателей в 1,5-2 раза", - сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, это необходимо для обеспечения трудовой мобильности родителей.
"Потому что сегодня родители вынуждены бросать работу и бежать забирать своих детей. В итоге страдают все - и работа, и родители, и воспитатели, которым сверхурочные никто не оплачивает", - добавил политик.
Миронов напомнил, что "Справедливая Россия" ранее предлагала варианты повышения зарплат воспитателям. "Наша партия настаивает, чтобы базовый оклад был равен трем МРОТ, а вместе с надбавками размер зарплаты составлял бы около 100 тысяч рублей, то есть был на уровне средней зарплаты по стране. Уверен, труд воспитателей с учетом его сложности и ответственности не должен оцениваться ниже", - подытожил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСергей Миронов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала