Мишустин отметил рост внутреннего производства электромобилей

Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T15:24+0300

2026-01-22T15:24+0300

2026-01-22T16:38+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей. Идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выпускает электрические фургоны Lada e-Largus. Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Автомобили выпускаются на площадке Lada Ижевск по полному циклу со сваркой, окраской и финальной сборкой. А в апреле минувшего года "АвтоВАЗ" впервые представил широкой публике электромобиль Lada e-Aura.Калининградский "Автотор" в 2025 году запустил производство новых моделей компактных электромобилей по брендом Eonyx. Эти модели ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Они имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов. Вице-президент "Автотор-Холдинг" Дмитрий Чемакин говорил, что компания намерена в 2026 году обновить модель электромобиля "Амберавто".АО "Кама" реализует проект российского электромобиля "Атом". В сентябре прошлого года он прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич". А в середине декабря состоялся старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза". Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок этого автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что объем выпуска "Атома" в этом году составит 5-6 тысяч машин.

