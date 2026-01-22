Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин отметил рост внутреннего производства электромобилей - 22.01.2026
Мишустин отметил рост внутреннего производства электромобилей
Мишустин отметил рост внутреннего производства электромобилей - 22.01.2026, ПРАЙМ
Мишустин отметил рост внутреннего производства электромобилей
Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей. Идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выпускает электрические фургоны Lada e-Largus. Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Автомобили выпускаются на площадке Lada Ижевск по полному циклу со сваркой, окраской и финальной сборкой. А в апреле минувшего года "АвтоВАЗ" впервые представил широкой публике электромобиль Lada e-Aura.Калининградский "Автотор" в 2025 году запустил производство новых моделей компактных электромобилей по брендом Eonyx. Эти модели ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Они имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов. Вице-президент "Автотор-Холдинг" Дмитрий Чемакин говорил, что компания намерена в 2026 году обновить модель электромобиля "Амберавто".АО "Кама" реализует проект российского электромобиля "Атом". В сентябре прошлого года он прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич". А в середине декабря состоялся старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза". Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок этого автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что объем выпуска "Атома" в этом году составит 5-6 тысяч машин.
бизнес, рф, михаил мишустин, россия
Бизнес, РФ, Михаил Мишустин, РОССИЯ
15:24 22.01.2026 (обновлено: 16:38 22.01.2026)
 
Мишустин отметил рост внутреннего производства электромобилей

Мишустин: внутреннее производство электромобилей в России растет

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внутреннее производство электромобилей в России растет, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей. Идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" выпускает электрические фургоны Lada e-Largus. Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Автомобили выпускаются на площадке Lada Ижевск по полному циклу со сваркой, окраской и финальной сборкой. А в апреле минувшего года "АвтоВАЗ" впервые представил широкой публике электромобиль Lada e-Aura.
Калининградский "Автотор" в 2025 году запустил производство новых моделей компактных электромобилей по брендом Eonyx. Эти модели ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Они имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов. Вице-президент "Автотор-Холдинг" Дмитрий Чемакин говорил, что компания намерена в 2026 году обновить модель электромобиля "Амберавто".
АО "Кама" реализует проект российского электромобиля "Атом". В сентябре прошлого года он прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич". А в середине декабря состоялся старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза". Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок этого автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что объем выпуска "Атома" в этом году составит 5-6 тысяч машин.
 
