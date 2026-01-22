https://1prime.ru/20260122/moskvich-866799709.html

"Москвич 3" не попал в программу льготного автокредитования

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Автомобили "Москвич 3" и Tenet T4 не попали в программу льготного автокредитования Минпромторга России на 2026 год; в нем оказались только модели Lada, УАЗ, ГАЗ и их модификации, следует из сообщения министерства. "В этом году под условия программы подпадают автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, набирающие не менее 2500 баллов локализации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719. На сегодняшний день это все модели Lada, УАЗ, ГАЗ (полной массой до 3,5 тонн), в том числе их донастроенные модификации", - говорится в сообщении. Модель "Москвич 3" была включена в этот список в начале 2025 года, когда для включения в программу требовалось набрать 2000 баллов локализации. Кроссовер Tenet T4, в свою очередь, был включен в список в октябре прошлого года. Среди электромобилей в программу были включены модели брендов Evolute (I-Jet, I-Joy, I-Van, I-Sky, I-Space) и Voyah (Dream, Free, Passion), а также "Москвич 3е", "Амберавто" А5 и модели бренда Eonyx. В Минпромторге напомнили, что федеральный бюджет на 2026 год предусматривает финансирование программы льготного автокредитования в объеме порядка 20 миллиардов рублей, а льготного лизинга – в объеме 30 миллиардов рублей. "Программа льготного лизинга распространяется на все ранее действовавшие категории транспортных средств: легковые, легкие коммерческие и грузовые автомобили с ДВС, набирающие не менее 2500 баллов за локализацию, электромобили и последовательные гибриды отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства, пассажирский транспорт (в том числе туристические автобусы, скидка на которые достигает 2 миллионов рублей)", - уточнили в министерстве. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от цены электромобиля в 35%, но не более 925 тысяч рублей; от цены автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) - 20%, а для жителей Дальнего Востока - 25%. Программа действует для медиков, работников образования, участников СВО и членов их семей, инвалидов. Также она распространяется на семьи с двумя и более детьми - для них предусмотрена скидка 10%. На автомобили с ручным управлением для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, действует скидка 40%.

