МТС-банк приобрел ЭКСИ-банк - 22.01.2026
МТС-банк приобрел ЭКСИ-банк
2026-01-22T10:56+0300
2026-01-22T10:57+0300
банки
мтс
россия
финансы
банки, мтс, россия, финансы
Банки, МТС, РОССИЯ, Финансы
10:56 22.01.2026 (обновлено: 10:57 22.01.2026)
 
МТС-банк приобрел ЭКСИ-банк

МТС-банк объявил о приобретении 99,9% акций ЭКСИ-банка

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. МТС-банк объявил о приобретении 99,9% акций ЭКСИ-банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
"МТС-банк" объявляет о закрытии сделки по приобретению 99,9% акций АО "ЭКСИ-Банк", - говорится в релизе.
В банке уточнили, что ЭКСИ-банк – стратегический технологический партнер МТС-банка, организация была выбрана в 2024 году для запуска дебетовой карты экосистемы "МТС Деньги".
Отмечается, что карта "МТС Деньги" - ключевой продукт в рамках развития экосистемных финансовых решений МТС: около 75% пользователей — абоненты МТС. При этом более 90% операций по обороту совершаются за пределами экосистемы, что подтверждает высокую рыночную востребованность продукта. С момента запуска проекта в июле 2024 года выпущено более 4,5 миллиона карт, добавили там.
"Дальнейшее объединение двух банков станет следующим шагом в реализации стратегии развития бизнеса daily banking и расширения присутствия финансовых сервисов в клиентских сценариях МТС. Более тесное взаимодействие позволит ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой ИТ-инфраструктуре", - говорится в материалах.
Также отмечается, что это расширит возможности кросс-продаж и увеличит число финансовых продуктов на одного пользователя. "Приобретение "ЭКСИ-банка" является практически нейтральным по влиянию на норматив достаточности капитала Н1.0 МТС Банка и оценивается на уровне не более минус 0,1 процентных пункта на горизонте 2026 года", - уточняется в материалах,
"Сделка является еще одним шагом по развитию бесшовной интеграции финтех-продуктов и сервисов МТС-банка в клиентские сценарии абонентов МТС, численность которых превышает 80 миллионов. Это одна из ключевых целей, озвученных инвесторам в рамках IPO МТС-банка в 2024 году", - прокомментировал председатель правления кредитной организации Эдуард Иссопов.
 
