https://1prime.ru/20260122/mts-866786656.html

МТС-банк приобрел ЭКСИ-банк

МТС-банк приобрел ЭКСИ-банк - 22.01.2026, ПРАЙМ

МТС-банк приобрел ЭКСИ-банк

МТС-банк объявил о приобретении 99,9% акций ЭКСИ-банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T10:56+0300

2026-01-22T10:56+0300

2026-01-22T10:57+0300

банки

мтс

россия

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83972/71/839727130_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8b461f09810b5e716d5f329036ef1d27.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. МТС-банк объявил о приобретении 99,9% акций ЭКСИ-банка, говорится в пресс-релизе кредитной организации. "МТС-банк" объявляет о закрытии сделки по приобретению 99,9% акций АО "ЭКСИ-Банк", - говорится в релизе. В банке уточнили, что ЭКСИ-банк – стратегический технологический партнер МТС-банка, организация была выбрана в 2024 году для запуска дебетовой карты экосистемы "МТС Деньги". Отмечается, что карта "МТС Деньги" - ключевой продукт в рамках развития экосистемных финансовых решений МТС: около 75% пользователей — абоненты МТС. При этом более 90% операций по обороту совершаются за пределами экосистемы, что подтверждает высокую рыночную востребованность продукта. С момента запуска проекта в июле 2024 года выпущено более 4,5 миллиона карт, добавили там. "Дальнейшее объединение двух банков станет следующим шагом в реализации стратегии развития бизнеса daily banking и расширения присутствия финансовых сервисов в клиентских сценариях МТС. Более тесное взаимодействие позволит ускорить принятие управленческих решений, оптимизировать операционные затраты и консолидировать клиентскую базу на единой ИТ-инфраструктуре", - говорится в материалах. Также отмечается, что это расширит возможности кросс-продаж и увеличит число финансовых продуктов на одного пользователя. "Приобретение "ЭКСИ-банка" является практически нейтральным по влиянию на норматив достаточности капитала Н1.0 МТС Банка и оценивается на уровне не более минус 0,1 процентных пункта на горизонте 2026 года", - уточняется в материалах, "Сделка является еще одним шагом по развитию бесшовной интеграции финтех-продуктов и сервисов МТС-банка в клиентские сценарии абонентов МТС, численность которых превышает 80 миллионов. Это одна из ключевых целей, озвученных инвесторам в рамках IPO МТС-банка в 2024 году", - прокомментировал председатель правления кредитной организации Эдуард Иссопов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, мтс, россия, финансы