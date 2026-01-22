https://1prime.ru/20260122/murashko-866784083.html

Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России

Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России - 22.01.2026, ПРАЙМ

Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России

Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T08:17+0300

2026-01-22T08:17+0300

2026-01-22T08:17+0300

бизнес

россия

михаил мурашко

минздрав

https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_410ca394c8bc342d2befb8213a101e64.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Централизованные закупки, они в нашей сегодняшней практике дают и экономический эффект, в первую очередь. По некоторым позициям произошло снижение более чем на 40%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что Минздрав на сэкономленные деньги смог реализовать проект "Цифровая морфология", где разработчики - отечественные производители приборов и программного обеспечения. "Важно иметь всю линейку оборудования, которая закрывает, скажем, экстренную помощь, реанимационную защиту. В этой линейке у нас сегодня уровень производства наших непосредственно производителей со стороны где-то 85%", - пояснил министр.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, михаил мурашко, минздрав