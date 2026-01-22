Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/murashko-866784083.html
Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России
Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России - 22.01.2026, ПРАЙМ
Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России
Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T08:17+0300
2026-01-22T08:17+0300
бизнес
россия
михаил мурашко
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_0:152:3099:1895_1920x0_80_0_0_410ca394c8bc342d2befb8213a101e64.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Централизованные закупки, они в нашей сегодняшней практике дают и экономический эффект, в первую очередь. По некоторым позициям произошло снижение более чем на 40%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что Минздрав на сэкономленные деньги смог реализовать проект "Цифровая морфология", где разработчики - отечественные производители приборов и программного обеспечения. "Важно иметь всю линейку оборудования, которая закрывает, скажем, экстренную помощь, реанимационную защиту. В этой линейке у нас сегодня уровень производства наших непосредственно производителей со стороны где-то 85%", - пояснил министр.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84029/36/840293692_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_59f316b168e9dd777126dde5e2216cc5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, михаил мурашко, минздрав
Бизнес, РОССИЯ, Михаил Мурашко, Минздрав
08:17 22.01.2026
 
Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России

Мурашко: внедрение централизованных закупок снизило стоимость медтоваров на 40%

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Врач-терапевт измеряет давление пациентке. Архивное фото
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Централизованные закупки, они в нашей сегодняшней практике дают и экономический эффект, в первую очередь. По некоторым позициям произошло снижение более чем на 40%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что Минздрав на сэкономленные деньги смог реализовать проект "Цифровая морфология", где разработчики - отечественные производители приборов и программного обеспечения.
"Важно иметь всю линейку оборудования, которая закрывает, скажем, экстренную помощь, реанимационную защиту. В этой линейке у нас сегодня уровень производства наших непосредственно производителей со стороны где-то 85%", - пояснил министр.
 
БизнесРОССИЯМихаил МурашкоМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала