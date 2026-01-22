Мурашко рассказал о снижении стоимости медтоваров в России

https://1prime.ru/20260122/murashko-866784083.html
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Внедрение системы централизованных закупок в российском здравоохранении позволило снизить стоимость медтоваров в стране на 40%, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Централизованные закупки, они в нашей сегодняшней практике дают и экономический эффект, в первую очередь. По некоторым позициям произошло снижение более чем на 40%", - сказал министр в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что Минздрав на сэкономленные деньги смог реализовать проект "Цифровая морфология", где разработчики - отечественные производители приборов и программного обеспечения. "Важно иметь всю линейку оборудования, которая закрывает, скажем, экстренную помощь, реанимационную защиту. В этой линейке у нас сегодня уровень производства наших непосредственно производителей со стороны где-то 85%", - пояснил министр.
