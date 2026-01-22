https://1prime.ru/20260122/nato-866781745.html

"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России

"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России - 22.01.2026, ПРАЙМ

"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России

Необдуманное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине с Россией привело к краху как самого альянса, так и режима в Киеве, который служил базой для... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T06:53+0300

2026-01-22T06:53+0300

2026-01-22T06:53+0300

дуглас макгрегор

нато

washington post

мид рф

владимир зеленский

запад

москва

мировая экономика

общество

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861270061_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9a79548005f06e3f762ae0df9955c244.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Необдуманное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине с Россией привело к краху как самого альянса, так и режима в Киеве, который служил базой для противостояния Запада с Москвой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Дэниелом Дэвисом, доступном на его YouTube-канале."Еще в январе 2022 года я говорил, что, если мы вмешаемся в кризис на Украине с Россией, то НАТО потерпит неудачу. <…> Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — сообщил военный.По его словам, одной из ключевых причин этого упадка является провал режима Владимира Зеленского, на котором основывался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой."Режим Зеленского — побежденный режим. Украина побеждена, если не уничтожена", — добавил Макгрегор.Ранее в американской газете Washington Post упоминалось об угрозе утраты смысла существования НАТО из-за внутренних разногласий в западной коалицииТем временем, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Организация расширяет свои мероприятия под прикрытием сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство наращиванием мощи альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло об открытости к разговору с НАТО, но на равных условиях, включая отказ Запада от политики милитаризации региона.

https://1prime.ru/20251221/plan-865775693.html

https://1prime.ru/20260108/nato-866289113.html

запад

москва

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дуглас макгрегор, нато, washington post, мид рф, владимир зеленский, запад, москва, мировая экономика, общество , украина