"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России - 22.01.2026
https://1prime.ru/20260122/nato-866781745.html
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России - 22.01.2026, ПРАЙМ
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России
Необдуманное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине с Россией привело к краху как самого альянса, так и режима в Киеве, который служил базой для... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:53+0300
2026-01-22T06:53+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861270061_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9a79548005f06e3f762ae0df9955c244.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Необдуманное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине с Россией привело к краху как самого альянса, так и режима в Киеве, который служил базой для противостояния Запада с Москвой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Дэниелом Дэвисом, доступном на его YouTube-канале."Еще в январе 2022 года я говорил, что, если мы вмешаемся в кризис на Украине с Россией, то НАТО потерпит неудачу. &lt;…&gt; Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — сообщил военный.По его словам, одной из ключевых причин этого упадка является провал режима Владимира Зеленского, на котором основывался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой."Режим Зеленского — побежденный режим. Украина побеждена, если не уничтожена", — добавил Макгрегор.Ранее в американской газете Washington Post упоминалось об угрозе утраты смысла существования НАТО из-за внутренних разногласий в западной коалицииТем временем, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Организация расширяет свои мероприятия под прикрытием сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство наращиванием мощи альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло об открытости к разговору с НАТО, но на равных условиях, включая отказ Запада от политики милитаризации региона.
06:53 22.01.2026
 
"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России

Полковник Макгрегор: НАТО распадется из-за вмешательства в конфликт с Россией

© РИА Новости . Владимир Трефилов
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Необдуманное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине с Россией привело к краху как самого альянса, так и режима в Киеве, который служил базой для противостояния Запада с Москвой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Дэниелом Дэвисом, доступном на его YouTube-канале.
"Еще в январе 2022 года я говорил, что, если мы вмешаемся в кризис на Украине с Россией, то НАТО потерпит неудачу. <…> Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — сообщил военный.
Флаги НАТО, Нидерланды
В Германии сообщили о дерзком плане НАТО против России
21 декабря 2025, 17:50
По его словам, одной из ключевых причин этого упадка является провал режима Владимира Зеленского, на котором основывался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой.
"Режим Зеленского — побежденный режим. Украина побеждена, если не уничтожена", — добавил Макгрегор.
Ранее в американской газете Washington Post упоминалось об угрозе утраты смысла существования НАТО из-за внутренних разногласий в западной коалиции
Тем временем, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Организация расширяет свои мероприятия под прикрытием сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство наращиванием мощи альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло об открытости к разговору с НАТО, но на равных условиях, включая отказ Запада от политики милитаризации региона.
НАТО
"Смертоносная комбинация": в США резко высказались о России и НАТО
8 января, 07:44
 
Дуглас МакгрегорНАТОWashington PostМИД РФВладимир ЗеленскийЗАПАДМОСКВАМировая экономикаОбществоУКРАИНА
 
 
Заголовок открываемого материала