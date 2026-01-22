"Все кончено": в США раскрыли, что произошло с НАТО из-за России
Полковник Макгрегор: НАТО распадется из-за вмешательства в конфликт с Россией
Флаги России и США на фоне логотипа НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Необдуманное вмешательство сил НАТО в конфликт на Украине с Россией привело к краху как самого альянса, так и режима в Киеве, который служил базой для противостояния Запада с Москвой, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью с Дэниелом Дэвисом, доступном на его YouTube-канале.
"Еще в январе 2022 года я говорил, что, если мы вмешаемся в кризис на Украине с Россией, то НАТО потерпит неудачу. <…> Теперь я думаю, что НАТО рушится и в конечном итоге распадется. Возможно, будут официальные похороны, где все поедут в Брюссель, постоят перед большим зданием и тихо сложат флаги. Они вместе споют последнюю песню, сядут в поезд и уедут. Не знаю, будет ли такая церемония, но НАТО находится в упадке. Все кончено", — сообщил военный.
По его словам, одной из ключевых причин этого упадка является провал режима Владимира Зеленского, на котором основывался Североатлантический альянс в борьбе с Москвой.
"Режим Зеленского — побежденный режим. Украина побеждена, если не уничтожена", — добавил Макгрегор.
Ранее в американской газете Washington Post упоминалось об угрозе утраты смысла существования НАТО из-за внутренних разногласий в западной коалиции
Тем временем, в последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность Североатлантического альянса у своих западных рубежей. Организация расширяет свои мероприятия под прикрытием сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство наращиванием мощи альянса в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло об открытости к разговору с НАТО, но на равных условиях, включая отказ Запада от политики милитаризации региона.