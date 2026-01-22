https://1prime.ru/20260122/neft-866793371.html
Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в четверг днем на ожиданиях роста объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,75% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,51 доллара. Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по динамике запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 января. Аналитики предполагают, что показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей с прошлой отметки до 423,5 миллиона баррелей. При этом в ночь на четверг Американский институт нефти (API) опубликовал оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей. "Высокие запасы нефти ограничивают дальнейший рост цен на нефть в условиях рынка с переизбытком предложения", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Haitong Futures Яна Аня (Yang An).
