https://1prime.ru/20260122/neft-866793371.html

Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США

Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США - 22.01.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США

Цены на нефть снижаются в четверг днем на ожиданиях роста объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T15:20+0300

2026-01-22T15:20+0300

2026-01-22T15:20+0300

рынок

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в четверг днем на ожиданиях роста объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,75% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,51 доллара. Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по динамике запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 января. Аналитики предполагают, что показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей с прошлой отметки до 423,5 миллиона баррелей. При этом в ночь на четверг Американский институт нефти (API) опубликовал оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей. "Высокие запасы нефти ограничивают дальнейший рост цен на нефть в условиях рынка с переизбытком предложения", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Haitong Futures Яна Аня (Yang An).

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша