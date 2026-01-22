Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США - 22.01.2026
Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США
Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США - 22.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США
Цены на нефть снижаются в четверг днем на ожиданиях роста объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 22.01.2026, ПРАЙМ
рынок
сша
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в четверг днем на ожиданиях роста объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,75% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,51 доллара. Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по динамике запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 января. Аналитики предполагают, что показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей с прошлой отметки до 423,5 миллиона баррелей. При этом в ночь на четверг Американский институт нефти (API) опубликовал оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей. "Высокие запасы нефти ограничивают дальнейший рост цен на нефть в условиях рынка с переизбытком предложения", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Haitong Futures Яна Аня (Yang An).
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
рынок, сша
Рынок, США
15:20 22.01.2026
 
Нефть дешевеет на ожиданиях увеличения объема запасов в США

Нефть дешевеет в четверг днем на ожиданиях увеличения объема запасов в США

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются в четверг днем на ожиданиях роста объема запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.36 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,75% относительно предыдущего закрытия - до 64,09 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,83%, до 59,51 доллара.
Позднее в четверг минэнерго США опубликует данные по динамике запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 января. Аналитики предполагают, что показатель вырастет на 1,1 миллиона баррелей с прошлой отметки до 423,5 миллиона баррелей.
При этом в ночь на четверг Американский институт нефти (API) опубликовал оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей.
"Высокие запасы нефти ограничивают дальнейший рост цен на нефть в условиях рынка с переизбытком предложения", - приводит агентство Рейтер комментарий аналитика Haitong Futures Яна Аня (Yang An).
 
РынокСША
 
 
Заголовок открываемого материала