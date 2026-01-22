https://1prime.ru/20260122/oborot-866784633.html

Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 8,5 процента

2026-01-22T08:42+0300

россия

ТАШКЕНТ, 22 янв – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам прошлого года увеличился на 8,5% по сравнению с годом ранее – до 12,986 миллиарда долларов, сообщает национальный статистический комитет. Ранее статкомитет сообщил, что совокупный внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам года вырос на 20,7% по сравнению с годом ранее и составил 81,2 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 24%, до 33,812 миллиарда долларов, импорта – на 18,5%, до 47,355 миллиарда. По данным статистики, объем узбекского экспорта в Россию в прошлом году составил 4,342 миллиарда долларов, импорта из РФ – 8,644 миллиарда. Ведомство не приводит динамики показателей. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 12,8% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 18,3%, уступая только Китаю (31,2% узбекского импорта). Согласно материалам ведомства, в прошлом году Россия с долей 16% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 21,2% остается на первом месте, Казахстан (6,1%) замыкает тройку.

