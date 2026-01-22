Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 8,5 процента - 22.01.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 8,5 процента
Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 8,5 процента - 22.01.2026, ПРАЙМ
Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 8,5 процента
Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам прошлого года увеличился на 8,5% по сравнению с годом ранее – до 12,986 миллиарда долларов, сообщает... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T08:42+0300
2026-01-22T08:42+0300
россия
мировая экономика
узбекистан
китай
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/53/759015381_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_e111a95f1311c606802365a700c0f662.jpg
ТАШКЕНТ, 22 янв – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам прошлого года увеличился на 8,5% по сравнению с годом ранее – до 12,986 миллиарда долларов, сообщает национальный статистический комитет. Ранее статкомитет сообщил, что совокупный внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам года вырос на 20,7% по сравнению с годом ранее и составил 81,2 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 24%, до 33,812 миллиарда долларов, импорта – на 18,5%, до 47,355 миллиарда. По данным статистики, объем узбекского экспорта в Россию в прошлом году составил 4,342 миллиарда долларов, импорта из РФ – 8,644 миллиарда. Ведомство не приводит динамики показателей. При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 12,8% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 18,3%, уступая только Китаю (31,2% узбекского импорта). Согласно материалам ведомства, в прошлом году Россия с долей 16% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 21,2% остается на первом месте, Казахстан (6,1%) замыкает тройку.
узбекистан
китай
рф
россия, мировая экономика, узбекистан, китай, рф
РОССИЯ, Мировая экономика, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, РФ
08:42 22.01.2026
 
Торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 8,5 процента

Торговый оборот Узбекистана с Россией в 2025 г вырос на 8,5%, до $13 млрд

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 22 янв – ПРАЙМ. Торговый оборот Узбекистана с Россией по итогам прошлого года увеличился на 8,5% по сравнению с годом ранее – до 12,986 миллиарда долларов, сообщает национальный статистический комитет.
Ранее статкомитет сообщил, что совокупный внешнеторговый оборот Узбекистана по итогам года вырос на 20,7% по сравнению с годом ранее и составил 81,2 миллиарда долларов. В частности, объем экспорта из Узбекистана по итогам прошлого года увеличился на 24%, до 33,812 миллиарда долларов, импорта – на 18,5%, до 47,355 миллиарда.
По данным статистики, объем узбекского экспорта в Россию в прошлом году составил 4,342 миллиарда долларов, импорта из РФ – 8,644 миллиарда. Ведомство не приводит динамики показателей.
При этом Россия заняла традиционное первое место по объему поставок узбекской продукции на внешние рынки – 12,8% в общем объеме узбекского экспорта. Импорт из России занимает второе место – 18,3%, уступая только Китаю (31,2% узбекского импорта).
Согласно материалам ведомства, в прошлом году Россия с долей 16% в общем объеме внешнеторгового оборота Узбекистана сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров республики. Китай с долей 21,2% остается на первом месте, Казахстан (6,1%) замыкает тройку.
 
РОССИЯМировая экономикаУЗБЕКИСТАНКИТАЙРФ
 
 
