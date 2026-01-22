Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником" - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/oreshnik-866781370.html
В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником"
В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником" - 22.01.2026, ПРАЙМ
В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником"
После удара России ракетой "Орешник" Запад утратил прежние возможности оказывать поддержку Киеву и оказался вынужденным замолкнуть, написал американский... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:41+0300
2026-01-22T06:41+0300
мировая экономика
украина
кир стармер
эммануэль макрон
фридрих мерц
запад
общество
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1405:790_1920x0_80_0_0_e25cf1fb2f5a9ce1881ef820b26f6292.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. После удара России ракетой "Орешник" Запад утратил прежние возможности оказывать поддержку Киеву и оказался вынужденным замолкнуть, написал американский аналитик Патрик Лоуренс в статье для Consortium News."Удар "Орешником" &lt;…&gt; очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. &lt;…&gt; "Орешник" имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. &lt;…&gt; С начала года, Зеленский и его "мушкетеры" — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — отметил эксперт.Он полагает, что такое нетипичное молчание Европейцев указывает на невозможность дальнейшего сопротивления Киева, что может означать приближение завершения конфликта."Европейцы лишились всех приемов и жестов, используемых в качестве показательной государственной политики. &lt;…&gt; Так изменился ход войны. Так, похоже, что война на Украине подходит к концу — не одним взрывом, нет, а резкими последствиями, которые прокатились по всей ее территории", — подытожил Лоуренс.Девятого января Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на удар по резиденции президента Владимира Путина. Позднее уточнялось, что атака вывела из строя Львовский авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с беспилотными летательными аппаратами и инфраструктуру аэродрома завода.
https://1prime.ru/20260116/oreshnik-866554587.html
https://1prime.ru/20260115/oreshnik-866547859.html
украина
запад
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/09/866320385_0:0:1053:790_1920x0_80_0_0_583966147d3270d3fa09d1794cf14e2b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, кир стармер, эммануэль макрон, фридрих мерц, запад, общество , киев
Мировая экономика, УКРАИНА, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, ЗАПАД, Общество , Киев
06:41 22.01.2026
 
В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником"

Consortium News: удар "Орешником" заставил западных лидеров замолчать

© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. После удара России ракетой "Орешник" Запад утратил прежние возможности оказывать поддержку Киеву и оказался вынужденным замолкнуть, написал американский аналитик Патрик Лоуренс в статье для Consortium News.
"Удар "Орешником" <…> очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. <…> "Орешник" имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. <…> С начала года, Зеленский и его "мушкетеры" — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — отметил эксперт.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник
"Все кончено": в США озвучили, чем для России обернется запуск "Орешника"
16 января, 07:43
Он полагает, что такое нетипичное молчание Европейцев указывает на невозможность дальнейшего сопротивления Киева, что может означать приближение завершения конфликта.
"Европейцы лишились всех приемов и жестов, используемых в качестве показательной государственной политики. <…> Так изменился ход войны. Так, похоже, что война на Украине подходит к концу — не одним взрывом, нет, а резкими последствиями, которые прокатились по всей ее территории", — подытожил Лоуренс.
Девятого января Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на удар по резиденции президента Владимира Путина. Позднее уточнялось, что атака вывела из строя Львовский авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с беспилотными летательными аппаратами и инфраструктуру аэродрома завода.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 15.01.2026
Макрон сделал громкое заявление после удара "Орешника"
15 января, 23:18
 
Мировая экономикаУКРАИНАКир СтармерЭммануэль МакронФридрих МерцЗАПАДОбществоКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала