В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником"
Consortium News: удар "Орешником" заставил западных лидеров замолчать
© СоцсетиМомент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео
Момент удара "Орешником" по украинским критическим объектам. Кадр видео. Архивное фото
© Соцсети
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. После удара России ракетой "Орешник" Запад утратил прежние возможности оказывать поддержку Киеву и оказался вынужденным замолкнуть, написал американский аналитик Патрик Лоуренс в статье для Consortium News.
"Удар "Орешником" <…> очень напоминает проясняющее событие в войне на Украине — заявление Москвы о том, что она решила положить этому конец. <…> "Орешник" имел более глубокий смысл для киевского режима и его западных сторонников, особенно для всех высокомерных европейцев. <…> С начала года, Зеленский и его "мушкетеры" — Кир Стармер, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц, хранят практически полное молчание", — отметил эксперт.
Он полагает, что такое нетипичное молчание Европейцев указывает на невозможность дальнейшего сопротивления Киева, что может означать приближение завершения конфликта.
"Европейцы лишились всех приемов и жестов, используемых в качестве показательной государственной политики. <…> Так изменился ход войны. Так, похоже, что война на Украине подходит к концу — не одним взрывом, нет, а резкими последствиями, которые прокатились по всей ее территории", — подытожил Лоуренс.
Девятого января Министерство обороны сообщило, что российские войска использовали гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по ключевым объектам на Украине в ответ на удар по резиденции президента Владимира Путина. Позднее уточнялось, что атака вывела из строя Львовский авиационно-ремонтный завод, поразив цеха, склады с беспилотными летательными аппаратами и инфраструктуру аэродрома завода.