На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей - 22.01.2026, ПРАЙМ
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:27+0300
2026-01-22T15:27+0300
2026-01-22T15:27+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделит почти 4 миллиарда рублей на пенсии гражданам, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и получают поддержку по региональному законодательству", - сказал глава кабмина на заседании правительства. Он отметил, что средства пойдут на предоставление им в первом квартале текущего года таких выплат, а также надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте.
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей
