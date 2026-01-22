https://1prime.ru/20260122/pensii-866793837.html

На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей

На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей - 22.01.2026, ПРАЙМ

На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей

Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T15:27+0300

2026-01-22T15:27+0300

2026-01-22T15:27+0300

финансы

рф

лнр

михаил мишустин

херсонская область

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделит почти 4 миллиарда рублей на пенсии гражданам, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и получают поддержку по региональному законодательству", - сказал глава кабмина на заседании правительства. Он отметил, что средства пойдут на предоставление им в первом квартале текущего года таких выплат, а также надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте.

рф

лнр

херсонская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, лнр, михаил мишустин, херсонская область, россия