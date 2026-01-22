Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей - 22.01.2026, ПРАЙМ
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей - 22.01.2026, ПРАЙМ
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей
Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:27+0300
2026-01-22T15:27+0300
финансы
рф
лнр
михаил мишустин
херсонская область
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделит почти 4 миллиарда рублей на пенсии гражданам, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и получают поддержку по региональному законодательству", - сказал глава кабмина на заседании правительства. Он отметил, что средства пойдут на предоставление им в первом квартале текущего года таких выплат, а также надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте.
рф
лнр
херсонская область
финансы, рф, лнр, михаил мишустин, херсонская область, россия
Финансы, РФ, ЛНР, Михаил Мишустин, Херсонская область, РОССИЯ
15:27 22.01.2026
 
На региональные пенсии в новых регионах выделят четыре миллиарда рублей

Мишустин: правительство выделит 4 млрд рублей на региональные пенсии в новых регионах

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на выплату региональных пенсий в новых регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство выделит почти 4 миллиарда рублей на пенсии гражданам, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, и получают поддержку по региональному законодательству", - сказал глава кабмина на заседании правительства.
Он отметил, что средства пойдут на предоставление им в первом квартале текущего года таких выплат, а также надбавок неработающим пенсионерам, чьи пенсии ниже прожиточного минимума, который установлен в субъекте.
 
ФинансыРФЛНРМихаил МишустинХерсонская областьРОССИЯ
 
 
