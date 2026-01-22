https://1prime.ru/20260122/pensiya-866750694.html

Кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию: изменения

Кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию: изменения - 22.01.2026, ПРАЙМ

Кто сможет оформить в 2026 году досрочную пенсию: изменения

В 2026 году на пенсию по старости на общих основаниях смогут выйти мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины, достигшие 59 лет. Какие категории населения... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T02:02+0300

2026-01-22T02:02+0300

2026-01-22T02:02+0300

общество

вадим виноградов

ниу вшэ

пенсии

https://cdnn.1prime.ru/img/84096/15/840961535_0:76:3071:1803_1920x0_80_0_0_9b98f78f87f9e7cffb27905ccf6ca649.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В 2026 году на пенсию по старости на общих основаниях смогут выйти мужчины, которым исполнится 64 года, и женщины, достигшие 59 лет. Какие категории населения смогут стать пенсионерами досрочно, агентству “Прайм” рассказал профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.Для назначения страховой пенсии по старости, включая досрочную, требуются минимум 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, напомнил эксперт. При недостатке стажа можно его "докупить" за счет добровольных страховых взносов, но не более половины от необходимого, то есть максимум 7.5 лет. Данное правило не действует для самозанятых, они могут приобретать требуемый стаж без ограничений уточняет Виноградов.Право на досрочный выход на пенсию в 2026 году имеют мужчины в 62 года при наличии 42 лет стажа и женщины в возрасте 57 лет при стаже 37 лет. В этот стаж засчитываются периоды, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы, а также нестраховые периоды, указанные в законе, например, служба в армии или уход за ребенком.Рождение и воспитание детей дает право многодетным матерям значительно снизить возраст выхода на пенсию. Матери троих детей могут оформить пенсионные выплаты в 57 лет, четверых детей — в 56 лет."Если же в семье пятеро и более детей, пенсия по старости может быть назначена уже в 50 лет. При этом сохраняются общие требования к стажу и баллам”, - говорит юрист.Важно, что с 2026 года уход за каждым ребенком до полутора лет будет полностью засчитываться в страховой стаж одному из родителей. Пенсионные баллы за этот период назначаются в размере 1.8 — за первого ребенка, 3.6 — за второго, 5.4 — за третьего и всех последующих.Граждане, чья профессиональная деятельность связана с тяжелыми или опасными условиями труда, выходят на пенсию в соответствии со специальными списками профессий. Имеющие необходимый специальный стаж на данных видах работ мужчины в 2026 году продолжают выходить на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет.Работники, имеющие право на досрочную пенсию — медики и педагоги — смогут реализовать его в наступившем году в том случае, если пять лет назад, то есть в 2021 году выработали необходимый специальный стаж.Работники районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей также имеют льготу по возрасту для выхода на пенсию по старости. При наличии стажа, составляющего 15 лет в районах Крайнего Севера и 20 лет в приравненных местностях, пенсионный возраст снижается на 5 лет относительно общеустановленного. “Северяне-мужчины в этом году смогут выйти на пенсию в 59 лет, а женщины — в 54 года при соблюдении всех прочих условий”, - объяснил Виноградов.Безработные предпенсионного возраста (59 лет для мужчин и 54 года для женщин в 2026 году) после увольнения по сокращению численности, штата или при ликвидации организации при наличии достаточного стажа (25 и 20 лет соответственно) и 30 баллов могут получить пенсию досрочно по предложению службы занятости, но не раньше чем на два года.

https://1prime.ru/20260112/pensiya-866077844.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , вадим виноградов, ниу вшэ, пенсии