На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе

На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе - 22.01.2026, ПРАЙМ

Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе стали неудачей для главы киевского режима, пишет Financial Times. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T23:24+0300

запад

сша

владимир зеленский

financial times

politico

дональд трамп

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе стали неудачей для главы киевского режима, пишет Financial Times."Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны", — отмечается в материале.Сообщается, что договоренностей стороны так и не достигли, а также американская сторона отказалась взять дополнительные обязательства по поддержке Украины", что стало ударом для Зеленского.Газета Politico ранее писала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча прошла в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал разговор с главой киевского режима хорошим и отметил, что обсуждение мирного процесса продолжается.

2026

Новости

