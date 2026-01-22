Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе - 22.01.2026
На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе
На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе - 22.01.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе
Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе стали неудачей для главы киевского режима, пишет Financial Times. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе стали неудачей для главы киевского режима, пишет Financial Times."Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны", — отмечается в материале.Сообщается, что договоренностей стороны так и не достигли, а также американская сторона отказалась взять дополнительные обязательства по поддержке Украины", что стало ударом для Зеленского.Газета Politico ранее писала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.Встреча прошла в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал разговор с главой киевского режима хорошим и отметил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
23:24 22.01.2026
 
На Западе рассказали, чем закончилась встреча Зеленского и Трампа в Давосе

FT: переговоры в Давосе стали провалом для Зеленского

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Переговоры Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Давосе стали неудачей для главы киевского режима, пишет Financial Times.
"Документы, относительно которых американские чиновники вели переговоры перед саммитом, в итоге не были подписаны", — отмечается в материале.
Сообщается, что договоренностей стороны так и не достигли, а также американская сторона отказалась взять дополнительные обязательства по поддержке Украины", что стало ударом для Зеленского.
Газета Politico ранее писала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа в Давосе для двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, Трамп анонсировал переговоры с Зеленским в среду.
Встреча прошла в Давосе в четверг и продолжалась менее часа. Трамп назвал разговор с главой киевского режима хорошим и отметил, что обсуждение мирного процесса продолжается.
Заголовок открываемого материала