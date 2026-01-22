https://1prime.ru/20260122/peskov-866787767.html

Россия продолжит борьбу за свои активы, заявил Песков

2026-01-22T12:12+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Готовность РФ направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, борьба за них будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов. "Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов... Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они не удерживались, незаконно. Мы не принимаем это", - сказал Песков на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".

