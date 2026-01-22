Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия продолжит борьбу за свои активы, заявил Песков - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/peskov-866787767.html
Россия продолжит борьбу за свои активы, заявил Песков
Россия продолжит борьбу за свои активы, заявил Песков - 22.01.2026, ПРАЙМ
Россия продолжит борьбу за свои активы, заявил Песков
Готовность РФ направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, борьба за них будет... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T12:12+0300
2026-01-22T12:12+0300
россия
финансы
рф
москва
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_00d5e4c3b79332f9eac092aa8a4e3f4c.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Готовность РФ направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, борьба за них будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов. "Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов... Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они не удерживались, незаконно. Мы не принимаем это", - сказал Песков на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/13/853691772_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_bf4eac90e695a6d54fb147196803e658.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф, москва, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, Дмитрий Песков, Владимир Путин
12:12 22.01.2026
 
Россия продолжит борьбу за свои активы, заявил Песков

Песков заявил, что Москва не утратила надежды на возвращение замороженных активов

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Готовность РФ направить 1 миллиард долларов в "Совет мира" не означает, что Москва утратила надежду на возвращение замороженных активов, борьба за них будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира" 1 миллиард долларов из замороженных ранее активов.
"Это не означает, что мы, скажем так, утратили все надежды на возвращение наших активов... Мы считаем, что удерживаются все эти активы во всех странах, где бы они не удерживались, незаконно. Мы не принимаем это", - сказал Песков на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
 
РОССИЯФинансыРФМОСКВАДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала