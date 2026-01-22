https://1prime.ru/20260122/peskov-866787894.html
Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков
2026-01-22T12:14+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира", создание которого было инициировано президентом США Дональдом Трампом, 1 миллиард долларов из замороженных в США активов. "Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права... Мы будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков
