Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков - 22.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260122/peskov-866787894.html
Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков
Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков - 22.01.2026, ПРАЙМ
Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков
Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T12:14+0300
2026-01-22T12:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:109:3256:1941_1920x0_80_0_0_6c36f5662fa27fc9b836e7040a02e481.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира", создание которого было инициировано президентом США Дональдом Трампом, 1 миллиард долларов из замороженных в США активов. "Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права... Мы будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
12:14 22.01.2026
 
Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков

Песков: Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки активов

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира", создание которого было инициировано президентом США Дональдом Трампом, 1 миллиард долларов из замороженных в США активов.
"Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права... Мы будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".
 
Чаты
Заголовок открываемого материала