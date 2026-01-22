https://1prime.ru/20260122/peskov-866787894.html

Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков

Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков - 22.01.2026, ПРАЙМ

Москва задействует все инструменты для разморозки активов, заявил Песков

Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T12:14+0300

2026-01-22T12:14+0300

2026-01-22T12:14+0300

россия

финансы

рф

сша

москва

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:109:3256:1941_1920x0_80_0_0_6c36f5662fa27fc9b836e7040a02e481.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Москва продолжит задействовать все возможные инструменты для разморозки своих активов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ готова направить в "Совет мира", создание которого было инициировано президентом США Дональдом Трампом, 1 миллиард долларов из замороженных в США активов. "Мы в любом случае продолжим нашу борьбу и будем отстаивать наши права... Мы будем дальше задействовать все возможные инструменты для того, чтобы эти активы были разблокированы", - сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости о направлении 1 миллиарда долларов из замороженных ранее активов в "Совет мира".

рф

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, рф, сша, москва, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп