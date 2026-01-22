Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
Подача заявок на аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" открыта
Подача заявок на аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" открыта - 22.01.2026, ПРАЙМ
Подача заявок на аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" открыта
Подача заявок на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" открыта, сообщается на электронной площадке проведения торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" открыта, сообщается на электронной площадке проведения торгов. "Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие ... Дата и время начала подачи заявок 22.01.2026 00:01 (мск)", - говорится в сообщении. Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе смогут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей. Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом. Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Подача заявок на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" открыта, сообщается на электронной площадке проведения торгов.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие ... Дата и время начала подачи заявок 22.01.2026 00:01 (мск)", - говорится в сообщении.
Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе смогут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей.
Аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области 17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
 
