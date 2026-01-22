Покупатели активизировались

https://1prime.ru/20260122/pokupateli-866784383.html

Фондовые индикаторы пытаются развить восстановление на фоне надежд на разрядку в геополитике. В среду индекс МосБиржи вырос на 1,19% до 2770,53 п., а индекс РТС – на 1,59% до 1125,93 п. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, снизился на 0,1%.Российский рубль укрепился по отношению к доллару США до 76,77, судя по фьючерсам на американскую валюту на Московской бирже.В очередной раз главным драйвером роста российского рынка стали ожидания прогресса во внешнеполитическом урегулировании. Инвесторы с воодушевлением восприняли сообщения о готовящейся встрече президента России со спецпосланником президента США, которая намечена на четверг. На этом фоне индекс МосБиржи в течение торговой сессии превышал 2770 п., возвращаясь к уровням конца прошлого года.Дополнительную поддержку оказал сырьевой сектор, цены на нефть марки Brent превышали 65 долларов США за баррель. С начала года нефть подорожала уже примерно на 6%, так как опасения по поводу геополитики и возможного нарушения поставок поддерживают спрос. Тем не менее мировой рынок нефти окажется в глубоком профиците в I квартале 2026 года, заявило в среду Международное энергетическое агентство, поскольку до сих пор избыточные поставки компенсировали геополитический риск перебоев с поставками.Золото обновило исторические максимумы, повысившись до 4852 долларов США за унцию. Очередной резкий взлет котировок драгоценного металла во многом обусловлен нарастающей неопределенностью в отношениях между США и Европой из-за ситуации вокруг Гренландии.По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 13 по 19 января вырос на 0,45%, годовая инфляция ускорилась до 6,46%. За неделю цены на продовольственные товары повысились на 0,56%, в том числе на плодоовощную продукцию на 2,69%, на остальные продукты питания – на 0,39%. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,17%, в секторе наблюдаемых услуг – 0,67%. На данный момент, мы ожидаем, что на ближайшем заседании в феврале ключевая ставка будет сохранена на уровне 16%.Появились подтверждения, что по итогам 2025 года "Сбербанк" может направить на дивиденды 50% чистой прибыли в рамках своей дивидендной политики. Рисков снижения этой планки не наблюдается, у банка вполне комфортные показатели достаточности капитала. По нашим оценкам, выплаты могут составить порядка 37,4 руб. на акцию. Также, по оценкам менеджмента, "Сбербанк" в 2026 году, с учетом прогноза по рентабельности капитала (22%), рассчитывает на рост прибыли к 2025 году.Акции инвестиционного холдинга "ЭсЭфАй" показали заметное снижение, на 5,32%, после сообщений компании об отсутствии планов по продаже ключевых активов в ближайшее время. Это охладило пыл спекулятивно настроенных инвесторов, по инерции нисходящее движение в акциях компании может продолжиться и в четверг.Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"

