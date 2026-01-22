Paramount вновь продлила предложение о покупке Warner Bros.

https://1prime.ru/20260122/pokupka-866797989.html
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Американский медиахолдинг Paramount Skydance во второй раз продлил свое предложение о покупке Warner Bros. Discovery, на которую также претендует Netflix, следует из сообщения компании. "Paramount... продлила свое тендерное предложение о покупке акций по цене 30 долларов за акцию до 20 февраля 2026 года", - говорится в пресс-релизе. Paramount 8 декабря объявила о предложении о покупке акций Warner Bros. Discovery за 30 долларов за акцию сроком на месяц, 22 декабря оно было продлено еще на месяц. Таким образом, Paramount подтверждает свое намерение заключить сделку с Warner Bros. Discovery по общей цене 108,4 миллиарда долларов, также указывает компания. Netflix 5 декабря сообщил о заключении договора о приобретении активов Warner Bros за 27,75 доллара на акцию, или 72 миллиарда долларов, при этом общая стоимость предприятия оценивалась в 82,7 миллиарда. В середине декабря совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам компании отклонить предложение медиахолдинга Paramount Skydance. Совет директоров Warner Bros. Discovery ранее в январе объявил, что единогласно пришёл к выводу: предложение Paramount по-прежнему уступает соглашению о слиянии с Netflix по ряду ключевых пунктов. Как отметил председатель совета директоров Warner Bros. Сэмюэл Ди Пьяцца, предложение Paramount всё еще является недостаточно выгодным и содержит риски, среди которых "чрезвычайно большой объем заемного финансирования" и отсутствие механизмов защиты акционеров Warner Bros. Discovery в случае, если сделка не будет завершена.
