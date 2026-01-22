Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сделают свое дело". Произошедшее в Киеве вызвало удивление в Польше - 22.01.2026
"Сделают свое дело". Произошедшее в Киеве вызвало удивление в Польше
"Сделают свое дело". Произошедшее в Киеве вызвало удивление в Польше - 22.01.2026, ПРАЙМ
"Сделают свое дело". Произошедшее в Киеве вызвало удивление в Польше
Борьба киевского режима со всем, что связано с Россией не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи украинского и российского народов, пишет... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T17:53+0300
2026-01-22T17:53+0300
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Борьба киевского режима со всем, что связано с Россией не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи украинского и российского народов, пишет польское издание Mysl Polska.Так издание отреагировало на решение киевских властей снести памятник писателю Михаилу Булгакову.Война киевских властей с русским наследием Украины продолжается. Одной из ее примет является последовательное стирание из памяти того факта, что одним из знаменитых киевлян был всемирно известный русский писатель Михаил Булгаков &lt;…&gt;. Украинизация не приведет к тому, что украинцы будут читать и потреблять меньше контента на русском языке. Сходство языков и постоянный контакт с русскоязычной средой как в реальной, так и в виртуальной жизни в любом случае сделают свое дело", — говорится в материале.В тексте отмечается, что в последнее время среди украинизаторов возник большой переполох из-за переговорного процесса по урегулированию конфликта, в рамках которого также обсуждается вопрос о прекращение борьбы с русским языком.Власти Киева в середине декабря решили "зачистить" объекты, связанные с общей с Россией историей. Под снос попали, в частности, монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает его использование во всех сферах.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял по этому поводу, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
17:53 22.01.2026
 
"Сделают свое дело". Произошедшее в Киеве вызвало удивление в Польше

Mysl Polska: киевский режим не сможет стереть культурные связи Украины с Россией

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Борьба киевского режима со всем, что связано с Россией не сможет искоренить глубокие языковые и культурные связи украинского и российского народов, пишет польское издание Mysl Polska.
Так издание отреагировало на решение киевских властей снести памятник писателю Михаилу Булгакову.
Война киевских властей с русским наследием Украины продолжается. Одной из ее примет является последовательное стирание из памяти того факта, что одним из знаменитых киевлян был всемирно известный русский писатель Михаил Булгаков <…>. Украинизация не приведет к тому, что украинцы будут читать и потреблять меньше контента на русском языке. Сходство языков и постоянный контакт с русскоязычной средой как в реальной, так и в виртуальной жизни в любом случае сделают свое дело", — говорится в материале.

В тексте отмечается, что в последнее время среди украинизаторов возник большой переполох из-за переговорного процесса по урегулированию конфликта, в рамках которого также обсуждается вопрос о прекращение борьбы с русским языком.
Власти Киева в середине декабря решили "зачистить" объекты, связанные с общей с Россией историей. Под снос попали, в частности, монумент великому писателю Михаилу Булгакову, камень в честь 100-летия со дня рождения Владимира Ленина и памятный знак "Киев - город-герой".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который подразумевает его использование во всех сферах.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял по этому поводу, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
