Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей
Правительство не поддержало увеличение лимита на подарки для учителей
2026-01-22
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ не поддерживает законопроект об увеличении лимита на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей, следует из заключения кабмина, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников организаций, оказывающих социальные услуги, с трех до десяти тысяч рублей. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство был направлен на заключение в правительство. Авторами инициативы стали глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - сказано в документе за подписью вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
В документе отмечается, что предлагаемое законопроектом сохранение предусмотренного статьей 575 Гражданского кодекса РФ ограничения 3 тысячами рублей допустимой стоимости подарка государственным муниципальным служащим и служащим Банка России в связи с их должностным положением приведет к нарушению единства применяемых мер по предупреждению коррупции.
В беседе с РИА Новости Нилов отметил, что в России индексируются пенсии, пособия, субсидии, но не финансовый порог возможных подарков для работников бюджетной сферы.
"Жаль, что идея актуализации такого подхода не нашла поддержки у кабмина при выражении его консолидированной позиции", - добавил он.
По мнению депутата, учителя и врачи - те, кого как-либо отблагодарить или поздравить с профессиональным праздником хотят чаще всего.
"И что, унижаться и прикладывать к букету чек, чтобы одариваемого не уличили в получении взятки? Да и цены на те же цветы к праздникам взлетают так, что в трëхтысячный лимит, установленный законом почти 20 лет назад, уже не всегда вписываешься", - считает Нилов.
