Правительство направит 26 миллиардов рубдей на поддержку агропрома - 22.01.2026
Правительство направит 26 миллиардов рубдей на поддержку агропрома
Правительство направит 26 миллиардов рубдей на поддержку агропрома - 22.01.2026, ПРАЙМ
Правительство направит 26 миллиардов рубдей на поддержку агропрома
Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство предусмотрело в федеральном бюджете финансирование, которое обеспечит доступ аграриев к льготным кредитам. Мы выделим порядка 26,5 миллиарда рублей на приоритетные направления в агропроме", - сказал он в ходе заседания правительства РФ.
Новости
сельское хозяйство, рф, финансы, михаил мишустин
Сельское хозяйство, РФ, Финансы, Михаил Мишустин
15:22 22.01.2026 (обновлено: 15:23 22.01.2026)
 
Правительство направит 26 миллиардов рубдей на поддержку агропрома

Правительство направит 26,5 млрд руб на поддержку приоритетных направлений в агропроме

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Правительство предусмотрело в федеральном бюджете финансирование, которое обеспечит доступ аграриев к льготным кредитам. Мы выделим порядка 26,5 миллиарда рублей на приоритетные направления в агропроме", - сказал он в ходе заседания правительства РФ.
 
Сельское хозяйствоРФФинансыМихаил Мишустин
 
 
