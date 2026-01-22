https://1prime.ru/20260122/pravitelstvo-866793491.html

Правительство направит 26 миллиардов рубдей на поддержку агропрома

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Правительство РФ выделит 26,5 миллиарда рублей на поддержку приоритетных направлений в агропроме, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство предусмотрело в федеральном бюджете финансирование, которое обеспечит доступ аграриев к льготным кредитам. Мы выделим порядка 26,5 миллиарда рублей на приоритетные направления в агропроме", - сказал он в ходе заседания правительства РФ.

