Правительство создаст механизмы для поддержки электротранспорта

2026-01-22T15:38+0300

бизнес

россия

рф

михаил мишустин

вэб

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ создаст специальные механизмы для поддержки электротранспорта, которые позволят выдавать средства на строительство зарядных хабов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. "Правительство активно стимулирует развитие транспортной инфраструктуры на территории нашей страны. В равной степени это касается и строительства дорог и формирования сети электрозаправочных станций. В сфере автопрома сейчас расширяется сегмент электромобилей, идут не только поставки из-за рубежа, но и наращивается, что очень важно, наше внутреннее производство", - сказал он в ходе заседания правительства РФ. "Однако мест, где можно быстро зарядить свое авто, особенно на федеральных трассах, пока, к сожалению, немного. Чтобы изменить эту ситуацию мы создадим новый инструмент поддержки. Это специальные субсидии, они позволят корпорации ВЭБ.РФ выдавать льготные кредиты на строительство зарядных хабов и присоединение их к электрическим сетям", - добавил он. В текущем году из федерального бюджета будет направлено 150 миллионов рублей на эти цели, сказал Мишустин.

рф

2026

