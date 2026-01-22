Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин в четверг обсудит с президентом Палестины ситуацию в секторе Газа - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260122/putin-866776770.html
Путин в четверг обсудит с президентом Палестины ситуацию в секторе Газа
Путин в четверг обсудит с президентом Палестины ситуацию в секторе Газа - 22.01.2026, ПРАЙМ
Путин в четверг обсудит с президентом Палестины ситуацию в секторе Газа
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T01:16+0300
2026-01-22T01:16+0300
экономика
общество
рф
палестина
газа
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866776770.jpg?1769033789
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Кремля. В повестке переговоров также развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президент Палестины будет находиться с рабочим визитом в РФ с 21 по 23 января, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль. СИТУАЦИЯ В ГАЗЕ Обстановка в Газе резко обострилась осенью 2023 года. Тогда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. Армия обороны Израиля в свою очередь начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября 2025 года, после того как стороны при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. МИРНЫЙ ПЛАН Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. Кроме того, Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе, приглашение в который получили лидеры различных государств, в том числе Путин. В Кремле, комментируя приглашение, сообщали, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, есть очень много вопросов, к примеру, российскую сторону интересует, касается ли инициатива Трампа только Газы, или речь идет о более широком контексте. Кроме того, Москва считает, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете инициативы Трампа о создании "Совета мира". ДВУГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМУЛА Путин неоднократно подчеркивал, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Об этом президент РФ, в частности, говорил и на предыдущей встрече с Аббасом 10 мая 2025 года в Москве. Путин тогда также подчеркнул, что российская сторона уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, оказывает гуманитарную помощь и готова к обмену мнения о том, что Москва могла бы дополнительно сделать для деэскалации напряжённости. Президент Палестины в свою очередь тогда поблагодарил российского коллегу за подходы РФ к решению палестинской проблемы и за оказанную помощь. Аббас сообщил, что палестинский народ хочет не более того, что предполагается в соответствии с международным правом, и стремится к его реализации.
рф
палестина
газа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, палестина, газа, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, оон
Экономика, Общество , РФ, ПАЛЕСТИНА, Газа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ООН
01:16 22.01.2026
 

Путин в четверг обсудит с президентом Палестины ситуацию в секторе Газа

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, лидеры обсудят положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Кремля.
В повестке переговоров также развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Президент Палестины будет находиться с рабочим визитом в РФ с 21 по 23 января, сообщил ранее посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.
СИТУАЦИЯ В ГАЗЕ
Обстановка в Газе резко обострилась осенью 2023 года. Тогда Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников.
Армия обороны Израиля в свою очередь начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября 2025 года, после того как стороны при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.
МИРНЫЙ ПЛАН
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов. Она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение движения ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона. Кроме того, Трамп сообщил о формировании "Совета мира" по Газе, приглашение в который получили лидеры различных государств, в том числе Путин.
В Кремле, комментируя приглашение, сообщали, что Москва пока не знает всех деталей инициативы и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, есть очень много вопросов, к примеру, российскую сторону интересует, касается ли инициатива Трампа только Газы, или речь идет о более широком контексте.
Кроме того, Москва считает, что для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке нужно создать палестинское государство. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что этот критерий в полной мере сохраняет свою актуальность и в свете инициативы Трампа о создании "Совета мира".
ДВУГОСУДАРСТВЕННАЯ ФОРМУЛА
Путин неоднократно подчеркивал, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Об этом президент РФ, в частности, говорил и на предыдущей встрече с Аббасом 10 мая 2025 года в Москве. Путин тогда также подчеркнул, что российская сторона уделяет особое внимание отношениям с Палестиной, оказывает гуманитарную помощь и готова к обмену мнения о том, что Москва могла бы дополнительно сделать для деэскалации напряжённости.
Президент Палестины в свою очередь тогда поблагодарил российского коллегу за подходы РФ к решению палестинской проблемы и за оказанную помощь. Аббас сообщил, что палестинский народ хочет не более того, что предполагается в соответствии с международным правом, и стремится к его реализации.
 
ЭкономикаОбществоРФПАЛЕСТИНАГазаВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала