На совещании Путина с членами правительства внезапно раздался звонок - 22.01.2026
На совещании Путина с членами правительства внезапно раздался звонок
На совещании Путина с членами правительства внезапно раздался звонок - 22.01.2026, ПРАЙМ
На совещании Путина с членами правительства внезапно раздался звонок
Во время совещания, которое проводил президент России Владимир Путин с членами правительства, неожиданно зазвонил телефон, как видно из видео, размещенного на... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T06:58+0300
2026-01-22T07:03+0300
минпромторг
владимир путин
общество
марат хуснуллин
татьяна голикова
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Во время совещания, которое проводил президент России Владимир Путин с членами правительства, неожиданно зазвонил телефон, как видно из видео, размещенного на сайте Кремля.Инцидент произошел в среду. На заседании обсуждали обращения граждан, поданные в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным".Звонок прервал доклад зампреда правительства Марата Хуснуллина. Кто именно звонил, не уточняется.Заседание проходило в формате видеоконференции. Также с докладами выступили вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Участие в встрече принимали министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и руководитель Минпромторга Антон Алиханов.
1920
1920
true
минпромторг, владимир путин, общество , марат хуснуллин, татьяна голикова
Минпромторг, Владимир Путин, Общество , Марат Хуснуллин, Татьяна Голикова
06:58 22.01.2026 (обновлено: 07:03 22.01.2026)
 
На совещании Путина с членами правительства внезапно раздался звонок

Телефонный звонок раздался во время встречи Путина с правительством

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Во время совещания, которое проводил президент России Владимир Путин с членами правительства, неожиданно зазвонил телефон, как видно из видео, размещенного на сайте Кремля.
Инцидент произошел в среду. На заседании обсуждали обращения граждан, поданные в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным".
Звонок прервал доклад зампреда правительства Марата Хуснуллина. Кто именно звонил, не уточняется.
Заседание проходило в формате видеоконференции. Также с докладами выступили вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Участие в встрече принимали министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и руководитель Минпромторга Антон Алиханов.
 
Минпромторг Владимир Путин Общество Марат Хуснуллин Татьяна Голикова
 
 
Заголовок открываемого материала