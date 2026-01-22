https://1prime.ru/20260122/putin-866781898.html

На совещании Путина с членами правительства внезапно раздался звонок

2026-01-22T06:58+0300

минпромторг

владимир путин

общество

марат хуснуллин

татьяна голикова

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Во время совещания, которое проводил президент России Владимир Путин с членами правительства, неожиданно зазвонил телефон, как видно из видео, размещенного на сайте Кремля.Инцидент произошел в среду. На заседании обсуждали обращения граждан, поданные в рамках программы "Итоги года с Владимиром Путиным".Звонок прервал доклад зампреда правительства Марата Хуснуллина. Кто именно звонил, не уточняется.Заседание проходило в формате видеоконференции. Также с докладами выступили вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. Участие в встрече принимали министр экономического развития Максим Решетников, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и руководитель Минпромторга Антон Алиханов.

