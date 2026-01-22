На Западе забили тревогу из-за послания Путина

https://1prime.ru/20260122/putin-866787344.html

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Глава России Владимир Путин заявлением об Арктике отправил сигнал Западу, пишет L'Antidiplomatico. "Послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности, представляя себя глобальным игроком и государством, "прислушивающееся" к своим гражданам", — говорится в публикации.Президент России в среду на совещании с постоянными членами Совбеза на примере продажи Российской Империей Соединенным Штатам Аляски в XIX веке предположил, что цена за Гренландию могла бы составить 200-250 миллионов долларов. При этом он добавил, что США и Дания сами между собой разберутся в отношении Гренландии.Накануне Путин обсудил с Минэнерго меры для скорейшего восстановления объектов энергетики в приграничных регионах, Сибири и на Дальнем Востоке. Особое внимание глава государства уделил обращениям на прямую линию. Всего их поступило более трех миллионов, большинство касалось социальной политики.Путин также напомнил правительству о задаче донастройки системы поддержки семей с детьми. Он призвал как можно быстрее запустить выплаты единого пособия.Кроме того, президент поручил тщательно разбираться с вопросами в отношении участников СВО и их семей.

