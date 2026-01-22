https://1prime.ru/20260122/putin-866791435.html
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Путин провел переговоры с президентом Палестины - 22.01.2026, ПРАЙМ
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:38+0300
2026-01-22T14:38+0300
2026-01-22T14:38+0300
россия
общество
рф
газа
палестина
владимир путин
сергей лавров
юрий ушаков
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866790039_0:408:2915:2048_1920x0_80_0_0_400006c8f05d7fbf98d4149e3557c55c.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе. В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр труда РФ Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.
рф
газа
палестина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866790039_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9b2154ef22864d6db113ba7978231d8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, газа, палестина, владимир путин, сергей лавров, юрий ушаков, мид рф
РОССИЯ, Общество , РФ, Газа, ПАЛЕСТИНА, Владимир Путин, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, МИД РФ
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Палестины
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе.
В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр труда РФ Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.