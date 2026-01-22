Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин провел переговоры с президентом Палестины - 22.01.2026
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Путин провел переговоры с президентом Палестины - 22.01.2026, ПРАЙМ
Путин провел переговоры с президентом Палестины
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе. В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр труда РФ Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.
14:38 22.01.2026
 
Путин провел переговоры с президентом Палестины

Путин провел в Кремле переговоры с президентом Палестины

Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи в Москве
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа.
Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе.
В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр труда РФ Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.
 
