https://1prime.ru/20260122/putin-866791435.html

Путин провел переговоры с президентом Палестины

2026-01-22T14:38+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. Путин накануне также сообщил, что планирует обсудить с президентом Палестины вопросы о создаваемом США "Совете мира" по Газе. В переговорах с российской стороны принимают участие глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр труда РФ Антон Котяков, министр экономического развития Максим Решетников, глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Президент Палестины находится в РФ с рабочим визитом с 21 по 23 января.

