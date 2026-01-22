https://1prime.ru/20260122/putin-866792558.html

Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов

Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов - 22.01.2026, ПРАЙМ

Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов

Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T14:44+0300

2026-01-22T14:44+0300

2026-01-22T14:44+0300

финансы

россия

сша

владимир путин

палестина

рф

дмитрий песков

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866791647_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_17d5f8ccff6ee419c975219e43f0a7ad.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из замороженных активов РФ. Глава государства в четверг встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что Россия готова внести взнос в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов. "Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

сша

палестина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, сша, владимир путин, палестина, рф, дмитрий песков, стив уиткофф