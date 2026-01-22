Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из замороженных активов РФ. Глава государства в четверг встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что Россия готова внести взнос в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов. "Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
финансы, россия, сша, владимир путин, палестина, рф, дмитрий песков, стив уиткофф
Финансы, РОССИЯ, США, Владимир Путин, ПАЛЕСТИНА, РФ, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
14:44 22.01.2026
 
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов

Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из замороженных активов

© AP Photo / Evan VucciПодписание устава "Совета мира" в Давосе
Подписание устава Совета мира в Давосе - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Подписание устава "Совета мира" в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из замороженных активов РФ.
Глава государства в четверг встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что Россия готова внести взнос в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов.
"Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
 
ФинансыРОССИЯСШАВладимир ПутинПАЛЕСТИНАРФДмитрий ПесковСтив Уиткофф
 
 
