https://1prime.ru/20260122/putin-866792558.html
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T14:44+0300
2026-01-22T14:44+0300
2026-01-22T14:44+0300
финансы
россия
сша
владимир путин
палестина
рф
дмитрий песков
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866791647_0:145:3071:1872_1920x0_80_0_0_17d5f8ccff6ee419c975219e43f0a7ad.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что на сегодняшней встрече с представителями США планирует обсудить возможность взноса в "Совет мира" средств из замороженных активов РФ. Глава государства в четверг встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом, который находится в Москве с визитом. В ходе беседы российский лидер отметил, что Россия готова внести взнос в "Совет мира" по Газе из замороженных российских активов. "Мы такие варианты обсуждали и раньше с представителями американской администрации, и сегодня планируется встреча и беседа на эту тему в Москве", - сказал Путин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин сегодня встретится со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
сша
палестина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866791647_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_75c6f03c440c96141645ba06abe5dbaa.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, сша, владимир путин, палестина, рф, дмитрий песков, стив уиткофф
Финансы, РОССИЯ, США, Владимир Путин, ПАЛЕСТИНА, РФ, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из активов
Путин обсудит с представителями США взнос в Совет мира из замороженных активов