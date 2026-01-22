https://1prime.ru/20260122/putin-866792691.html

Путин отметил развитие отношений России и Палестины

Отношения России и Палестины развиваются, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин.

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Отношения России и Палестины развиваются, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. "Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются и сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.

