Путин отметил развитие отношений России и Палестины
Путин отметил развитие отношений России и Палестины
2026-01-22T14:46+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Отношения России и Палестины развиваются, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе, заявил президент РФ Владимир Путин. Переговоры Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом начались в Кремле. Ожидается, что лидеры в ходе встречи обсудят развитие двусторонних связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также положение дел на Ближнем Востоке с акцентом на ситуацию в секторе Газа. "Хотел бы отметить, что наши отношения развиваются и сегодня, несмотря на все сложности, связанные с ситуацией в регионе", - сказал Путин на встрече с президентом Палестины.
