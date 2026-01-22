https://1prime.ru/20260122/putin-866803979.html

Путин собрал совещание по вопросам электронной промышленности в России

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в четверг собрал совещание по вопросам электронной промышленности в России. Ранее проведение такого совещания главой государства анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил важность мероприятия и уточнил, что в открытой части будет вступительное слово Путина. Планируются выступления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, министра цифрового развития Максута Шадаева, президента Российской академии наук Геннадия Красникова, а также главы Сбербанка Германа Грефа и мэра Москвы Сергея Собянина.

