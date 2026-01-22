https://1prime.ru/20260122/putin-866807046.html
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле - 22.01.2026, ПРАЙМ
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером начались в... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T23:31+0300
2026-01-22T23:31+0300
2026-01-22T23:54+0300
россия
общество
сша
москва
газа
владимир путин
джаред кушнер
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_fc6c48d859caf58e7aa0e06e5a482517.jpg
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером начались в Кремле, сообщил Кремль. Это уже седьмая встреча Путина и Уиткоффа. Как отметил накануне президент России, американские представители приезжают в Москву для продолжения диалога по украинскому урегулированию. Также Путин планирует обсудить с ними возможность взноса в "Совет мира" по Газе средств из замороженных в США российских активов.
https://1prime.ru/20260120/peregovory-866724636.html
сша
москва
газа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_ed57441dfaadbb8dd525e4e0d8ebf4ef.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , сша, москва, газа, владимир путин, джаред кушнер
РОССИЯ, Общество , США, МОСКВА, Газа, Владимир Путин, Джаред Кушнер
Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером началась в Кремле
В Кремле началась Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером