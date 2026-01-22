https://1prime.ru/20260122/reestr-866800345.html

Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов

2026-01-22T19:17+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство определило Минэкономразвития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении. Так, задачей реестра является учет крупнейших посреднических цифровых платформ. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года. Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара. В аппарате добавили, что закон о платформенной экономике создает единое правовое поле для дальнейшего развития таких платформ в России. "Все разрабатываемые проекты постановлений в обязательном порядке детально обсуждаются с бизнесом. Для этого при правительстве создана рабочая группа по платформенной экономике. В ее составе: крупнейшие бизнес-объединения, цифровые платформы, традиционный ритейл, онлайн-сервисы по туризму, такси, представители профильных ассоциаций", - отметили в аппарате вице-премьера.

