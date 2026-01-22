https://1prime.ru/20260122/reestr-866800345.html
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов
Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T19:17+0300
2026-01-22T19:17+0300
2026-01-22T19:17+0300
финансы
технологии
рф
дмитрий григоренко
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866800176_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_113e5678e52bce882cd2ad904160b5f2.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительство определило Минэкономразвития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении. Так, задачей реестра является учет крупнейших посреднических цифровых платформ. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года. Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара. В аппарате добавили, что закон о платформенной экономике создает единое правовое поле для дальнейшего развития таких платформ в России. "Все разрабатываемые проекты постановлений в обязательном порядке детально обсуждаются с бизнесом. Для этого при правительстве создана рабочая группа по платформенной экономике. В ее составе: крупнейшие бизнес-объединения, цифровые платформы, традиционный ритейл, онлайн-сервисы по туризму, такси, представители профильных ассоциаций", - отметили в аппарате вице-премьера.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/16/866800176_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_20bbfe07bdfb946fe1c99dec82b56201.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, технологии, рф, дмитрий григоренко
Финансы, Технологии, РФ, Дмитрий Григоренко
Минэкономразвития станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов
МЭР будет ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Минэкономразвития России станет ответственным за ведение реестра маркетплейсов, соответствующее постановление правительства подписано сегодня, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительство определило Минэкономразвития ответственным за ведение реестра посреднических цифровых платформ. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении.
Так, задачей реестра является учет крупнейших посреднических цифровых платформ. Размещаться он будет на сайте Минэкономразвития. Платформы, включенные министерством в реестр, обязаны соблюдать новые требования закона о платформенной экономике, который вступает в силу в октябре 2026 года.
Основными критериями для включения платформы в реестр является предоставление технической возможности размещения оферты, заключения сделки и проведения оплаты. Кроме того, правительство утвердит дополнительные критерии, которые будут касаться количества пользователей, партнеров и объема сделок. Также процедуру межведомственного согласования проходят правила проверки сведений о продавце и информации в карточке товара.
В аппарате добавили, что закон о платформенной экономике создает единое правовое поле для дальнейшего развития таких платформ в России.
"Все разрабатываемые проекты постановлений в обязательном порядке детально обсуждаются с бизнесом. Для этого при правительстве создана рабочая группа по платформенной экономике. В ее составе: крупнейшие бизнес-объединения, цифровые платформы, традиционный ритейл, онлайн-сервисы по туризму, такси, представители профильных ассоциаций", - отметили в аппарате вице-премьера.