Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 22.01.2026, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ с 9 по 16 января увеличились на 2,2% и составили 769,1 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщает Банк России. | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 9 по 16 января увеличились на 2,2% и составили 769,1 миллиарда долларов, обновив рекорд, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 16 января 2026 года составили 769,1 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 16,6 млрд долларов США, или на 2,2%, в основном из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 9 января составляли 752,5 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
