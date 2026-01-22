https://1prime.ru/20260122/rolf-866782869.html
В "Рольфе" рассказали, как устранить проблему блокировки Porsche
МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Сегодня в России с проблемой блокировки автомобиля Porsche сталкиваются единичные автомобилисты, проблема связана с потерей связи, а устранить ее можно за 25 тысяч рублей, рассказала РИА Новости директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова. Ранее в Telegram-канале сообщил о массовых блокировках автомобилей Porsche и BMW в России, связанных якобы с работой средств РЭБ. Позднее СМИ сообщили о том, что в РФ стала доступна "прошивка" электронного блока управления двигателем, позволяющая предотвратить блокировку. Уточнялось что стоимость этого составляет порядка 150 тысяч рублей. "На данный момент мы фиксируем только точечные заезды в сервис с проблемой блокировки автомобилей Porsche… Причина, как мы и говорили раньше - в потере связи, из-за чего система автомобиля "думает", что машину украли или пытаются, поэтому и следует блокировка", - объяснила Трушкова. Она добавила, что специалисты "Рольфа" могут устранить эту проблему за 25 тысяч рублей, и отметила, что из-за блокировки в компанию обращались только владельцы Porsche. Эксперт напомнила, что в конце прошлого года владельцы автомобилей этой немецкой марки также столкнулись с аналогичной проблемой, и она носила массовый характер, в отличие от нынешней. Трушкова также прокомментировала информацию о появлении "волшебного" софта, который позволяет решить проблему. По ее словам, в некоторых сервисах специалисты снимают с автомобиля передний и задний электронные блоки управления автомобилем (ЭБУ), считывают цифровую копию содержимого памяти с этих блоков, правят их и загружают в машину уже измененное ПО. "Такой кустарный метод изменения конфигурации автомобиля не позволит в будущем официально программировать иммобилайзер и снимать защиту компонентов с замененных блоков управления. Иными словами, официально онлайн прописать электронные ключи зажигания уже не получится. Также не удастся онлайн ввести в эксплуатацию мехатроник на коробке передач PDK автомобилей Porsche", - резюмировала она.
