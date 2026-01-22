Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
08:13 22.01.2026
 
В России в 2025 году выросло производство сидра

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкПивоваренная компания
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Производство сидра в России в 2025 году выросло на 27,8% по сравнению с 2024 годом - до 13,476 миллиона декалитров, а выпуск пуаре наоборот снизился на 8,2% и составил 215 тысяч декалитров, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
В то же время медовухи в 2025 году произвели на 11,1% больше - 4,001 миллиона декалитров. Всего сидра, пуаре и медовухи выпустили на 23% больше - 17,692 миллиона декалитров.
Производство пива крепостью от 0,5% до 8,6% снизилось на 1% в годовом выражении - до 781,149 миллиона декалитров. Выпуск пива крепостью свыше 8,6% уменьшился на 6,2%, составив 82,4 тысячи декалитров. А вот пивных напитков выпустили на 0,4% больше - 119,756 миллиона декалитров.
Всего пива и пивных напитков произвели в прошлом году на 0,8% меньше, а именно 900,987 миллиона декалитров. Общий объем производства напитков брожения по сравнению с 2024 годом уменьшился на 0,4% и составил 918,679 миллиона декалитров.
 
